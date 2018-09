Gairebé un centenar de persones han desafiat la intensa nevada i s'han apropat a la sala la Valireta d'Encamp per assistir a la presentació del segon llibre de Marc Romera, 'El manual del éxito interior'. Romera ha recordat que mentre el primer volum, 'La felicidad en tus manos', era més autobiogràfic, en aquest s'ha centrat a “aportar les eines, els conceptes bàsics i, sobretot, informació per al desenvolupament humà”. El 'coach' ha barrejat dades, com la definició de què és la intel·ligència emocional, però per agilitzar la lectura ha introduït petites històries amb reflexions finals, i alguns exemples reals de superació personal que “no deixaran ningú indiferent”.

Entre els aspectes que tracta, hi ha un capítol en què parla de la diferència entre ser un líder i un cap tradicional, ja que mentre el primer capta més la influència amb les altres persones, el segon tan sols fa ús de la seva posició jeràrquica a l'empresa: “Ni tot líder és cap, ni tot cap és líder”, ha argumentat. En el llibre també hi ha lloc per a “la crítica social”, ja que considera que “s'estan perdent els valors essencials tant a la feina com a la nostra societat”. Aquests valors són coses tan senzilles com saludar, donar les gràcies, ser altruista i mirar més enllà del nostre benefici, ja que “la societat andorrana és bastant egoista”.

Del llibre 'El manual del éxito interior' se n'han editat mil exemplars per al mercat andorrà, però se n'imprimiran més, ja que de la seva primera obra se n'han venut més de 10.000, amb molta repercussió al mercat espanyol. Marc Romera, Marcos Roma Coach a les xarxes, té molts seguidors, i els seus llibres també es poden trobar en versió digital.