En la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres a la tarda, conscient de l'enrenou que ha comportat la seva visita de fa uns dies al Fons Monetari Internacional (FMI) i preguntat per aquesta qüestió, el ministre portaveu i de Finances, Jordi Cinca, ha explicat que la voluntat del viatge a l'organisme econòmic era “fer un pas més”, després de les reunions que han mantingut els tècnics del ministeri amb els de l'FMI, i posar de relleu que Andorra està avaluant seriosament la possibilitat d'entrar a formar-ne part.

Cinca ha explicat que el procés per entrar a formar part del Fons Monetari Internacional es pot allargar entre nou i dotze mesos, o fins i tot més, de manera que l'equip de Govern considera que “cal anar més enllà d'una declaració d'intencions”. Ara bé, el ministre de Finances ha dit que primer cal avaluar la proposta seriosament i quantificar el seu cost, saber quins esforços haurà de fer el país per ser-ne membre, així com conèixer els avantatges que tindrà i el que es pot esperar d'entrar a formar part l'organisme. En aquest sentit, però, Jordi Cinca ha destacat que hi ha més elements positius que no pas negatius, que impulsen Andorra a entrar a formar part de l'FMI. Cinca ha recordat que les agències de 'renting' “han posat negre sobre blanc” en què un dels impediments a l'hora de pujar esgraons en la qualificació del país és no formar part de l'organisme monetari, així com no tenir un desplegament estadístic homologat pel propi fons. A més, el ministre ha apuntat que amb 180 països formant-ne part, “la normalitat és ser-hi”.

Jordi Cinca ha assegurat que el Govern no farà cap pas sense haver contrastat la proposta amb tots els grups parlamentaris, per tal d'estar segur que comptarà amb un suport majoritari i tindrà continuïtat en un futur, amb independència de qui governi. Sobre els terminis, Cinca espera poder aclarir, abans de l'estiu, els aspectes més tècnics que comporta l'entrada d'Andorra a l'FMI, així com el cost, per tal de poder abordar el debat de fons, que és l'interès real del Principat per participar a l'FMI.