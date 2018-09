El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha relacionat la proximitat del calendari polític i electoral com l'excusa perfecte perquè el Partit Socialdemocràcia hagi presentat la querella a persona desconeguda a la Batllia contra el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). “És més que sospitós i no sembla que hi hagi una voluntat d'aclarir res perquè normalment no porta enlloc fer acusacions amb aquestes imprecisions, quan ha calgut concretar ja ho ha fet el Govern”, ha defensat el ministre durant la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Cinca ha recordat que fa un any i mig l'executiu ja va enviar la documentació necessària a la Fiscalia perquè investiguessin tres casos concrets dins del SAAS. A més, el ministre portaveu ha apuntat que, de manera paral·lela, s'han pres accions i mesures administratives i organitzatives per corregir les mancances i problemàtiques que any rere any ha assenyalat el Tribunal de Comptes amb els seus informes del servei sanitari. “Cada any es van reduint les incidències perquè es van aplicant les modificacions o els canvis en els procediments o actuacions dels organismes avaluats”, ha dit. Cal recordar també que el gener del 2017 l'executiu va decidir acomiadar el fins aleshores director econòmic del servei, Quirze Font, pels dubtes sobre la relació i la forma de treballar.

En tot plegat, el ministre ha defensat que les problemàtiques al SAAS són “concretes” i no una trama, com han denunciat els socialdemòcrates. “No ens cal el PS per abordar irregularitats concretes en el servei”, ha conclòs Cinca. Pel que fa a les investigacions que està duent a terme des de fa un any i mig la Fiscalia, el ministre ha dit que no hi ha novetat i que no els correspon a ells saber-ho. “Quan ells creguin que han de desvetllar quelcom ja ho faran”, ha dit Cinca, que ha catalogat l'entrega de documentació al ministeri fiscal com una acció sense precedents.