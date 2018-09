“Cal fer un esforç per explicar les especificitats d’Andorra a la Unió Europea per vendre's més enllà del país amb unes homologacions que ha de consensuar a Brussel·les i un esforç per explicar a l'opinió pública andorrana els avantatges de l’acord”. Així ho ha destacat Federico Steinberg, investigador principal d’economia política internacional del Real Instituto Elcano i professor del departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat Autònoma de Madrid. Steinberg ha ofert la conferència titulada ‘La governança econòmica i internacional a partir de la crisis global de 2008: reptes i implicacions per a la Unió Europea’.

Segons destaca Steinberg, els països emergents han trampejat la crisi molt millor que els desenvolupats “tot i que la sortida a la crisi ha estat en països del sud d'Europa més dura del que s'esperava”. Aquesta sortida a dues velocitats ha accelerat el procés de convergència entre rics i pobres, alhora que ha reconfigurat els fluxos comercials i financers, assegura Steinberg. En relació als petits països com Andorra, ha assegurat que “tenen moltes més possibilitats econòmiques en un món integrat que en una economia proteccionista”.

L'acumulació de l'estalvi als països emergents, tant pels superàvits per compte corrent com per les rendes derivades de les exportacions del petroli, suposarà un augment del protagonisme dels fons sobirans (compten amb uns pressupostos de més de tres bilions de dòlars) i de les empreses públiques d'aquests països. El ponent ha explicat també que, després de la darrera crisi, “el model de creació d’ocupació s’ha transformat per la digitalització, per les noves formes de producció i per les economies col·laboratives que sovint són molt precàries. El canvi tecnològic s'ha accelerat i els que ja havien perdut per la globalització i per l'esmentat canvi tecnològic també han perdut ara amb les polítiques d'austeritat”. Ha assenyalat que hi ha bones notícies tota vegada que, després de la crisi econòmica i de la crisi de les matèries primeres, l'economia mundial ha començat a créixer, deixant enrere el que s'ha anomenat estancament secular. Segons Steinberg, “el comerç internacional es recupera, sempre que ens mantinguem en un entorn de lliure comerç. L'únic escull podria ser una inflació que no remunta “i això denotaria falta de dinamisme”.

També es una bona notícia, en opinió del ponent, que el principal risc que va amenaçar els sistemes polítics com el Brexit, l'elecció de Donald Trump als Estats Units o el creixement dels partits xenòfobs al nord d'Europa “s'ha dissipat, no s'ha estès, però no s'ha resolt del tot”. En conclusió, “tot hauria d'anar força bé tret que hi hagués algun embolic important entre els Estats Units i Corea del Nord”, ha subratllat, així com “una falta d'acord entre les grans potències en un tema tan important com és la governança de la globalització, i sembla que amb Trump no anem pel bon camí”.

L’acte s’ha fet a l’ambaixada d’Espanya a Andorra, forma part del cicle 'Diàlegs europeus a Andorra' i compta amb el suport de Crèdit Andorrà. Hi han assistit destacades personalitats del món econòmic, polític i social.