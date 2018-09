El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el nou reglament d'emmagatzematge, subministrament i distribució de gasos combustibles per actualitzar la normativa, que havia quedat obsoleta, i incrementar el control d'aquest tipus d'instal·lacions i de la venda d'envasos de gas butà i propà. A partir d'ara, el procediment de compra funcionarà a través d'una fiança i en els punts de venda, que només podran tenir un màxim de cinc o sis ampolles, només es subministrarà el gas si el client porta l'envàs prèviament adquirit.

El reglament també regula noves necessitats actuals, com són les instal·lacions de gas natural liquat com la de la central de cogeneració d'Incles, eventuals estacions de servei per a vehicles de gas, instal·lacions per carabanes o autocarabanes, i instal·lacions temporals.

Pel que fa a les instal·lacions de gas en comunitats de propietaris, hauran de passar unes inspeccions periòdiques, i obligatòriament hauran de disposar d'una assegurança i d'un contracte de manteniment. Com a novetat, el director de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, ha destacat que a partir d'ara hi haurà l'opció de tallar el subministrament de gas si es detecta que la instal·lació no compleix amb la normativa. Fins ara, només hi havia controls cada quatre anys i únicament es podia tallar el subministrament si no es podia accedir a l'habitatge que provoqués una fuita.

Rossell ha explicat que el reglament també obliga a professionalitzar el sector, de manera que es crea un carnet professional que serà personal però vinculat obligatòriament a una empresa. Els professionals amb una experiència de cinc anys tindran un any per superar una prova per obtenir el carnet.