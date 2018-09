Junaid Ahmed , un jove de 22 anys , de Peterborough , Regne Unit < / b>, té una curiosa obsessió.

Aquest 'Adonis' p ot passar fins a tres hores davant del mirall per preparar la seva sessió fotogràfica diària < / b>. En un dia normal pot fer-se una mitjana de 200 fotos . Les millors les penja a la seva pàgina de I nstagram .

Ahmed és model i es fa dir així mateix el ' rei del selfie '. Al llarg dels anys, també s'ha sotmès a diversos tractaments cosmètics , inclosos dents chapeados , farcits de barbeta ??b>, galtes , mandíbula , i labials . També utilitza botox sota dels ulls i al cap . Però això no és tot, porta les celles tatuades perquè tinguin la forma perfecta.

"Quan va publicar una foto, al primer minut o dos probablement obtinc 100 m'agrada i m'encanta, el meu telèfon es torna boig, és simplement increïble ", va dir Junaid Ahmed fa poc a la ' BBC '.

Però la seva vida no és tan meravellosa com aparenta ??b>. A la seva pàgina de Instagram rep c omentaros negatius d'usuaris que no comparteixen el seu estil de vida . També, quan anava a l'escola experimentava el rebuig dels seus companys .

" Va ser el pitjor moment de la meva vida . Vaig ser intimidat. No els va agradar la forma en què mirava. Òbviament, era una de les persones més atractives de la meva escola, i no els va agradar ", va assegurar el maniquí a ' Mail Online '. "Em van dir que volien agafar-me armats foc perquè no fos guapo. Encara penso ara 'per què jo? ¿Què vaig fer malament? Per què la gent no m'agrada? Que j **** .. No són tan bons com jo, mai ho seran ".

l'addicció de Junaid a les ' selfies' és molt similar a la de Danny Bowman , un compatriota que també solia prendre unes 200 fotos d'ell mateix cada dia . No obstant això, es va adonar que s'havia convertit en una addicció i va aconseguir obtenir l'ajuda que necessitava per reconvertir la seva vida.