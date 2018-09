Marc Martos és el vicesecretari de Jocs SA, una de les candidates al casino d'Andorra. La presentació del projecte s'ha fet aquest dimarts a Andorra la Vella. La societat preveu 190.000 visitants anuals. Concursa amb dues opcions: una a Andorra la Vella i l'altra a Escaldes-Engordany. La primera estaria operativa l'any 2020 i la segona en un termini de dotze mesos.

Presenten dues opcions: una en un edifici ja construït com Caldea i una altra al carrer Prat de la Creu. Són dues concepcions ben diferents…

En el cas d'Escaldes-Engordany teníem clar que seria a Caldea. En cap moment ens vam plantejar d'anar a buscar una altra opció. Disposem dels metres quadrats que ens van cedir i l'aparcament que hi ha. Caldea és potent, té un client molt bo i és un centre termolúdic que rep moltes visites cada any. Els beneficis poden ser recíprocs. Pel que fa a Andorra la Vella, es tracta d'un edifici d'ús exclusiu i hi farem l'adaptació amb el que necessitem a nivell d'espais i plantes. A més, es crearà una plaça pública que cedirem a la parròquia sense oblidar la connectivitat de la plaça del Poble amb l'eix comercial de l'avinguda Meritxell i del Centre Històric.

Esperaven poder disposar d'un solar com el de Prat de la Creu, en ple centre de la capital'

Ens pensàvem que potser ja tenia un destí i això ens preocupava fins que vam poder firmar el contracte. És un solar realment espectacular.

Què destacaria del seu projecté

El nostre dossier toca de peus de terra. És una empresa 100% andorrana i és un projecte per revitalitzar l'economia i el turisme del país.

Per què han optat per Novomatic com a soci tecnològic'

És el soci tecnològic millor que podíem agafar. Té una gran credibilitat que queda demostrada perquè està entre els cinc millors del seu àmbit a nivell mundial.

Un altre aspecte del projecte és la gastronomia. Per què han escollit Carles Flinch, Jordi Marquet i Àngel Belmonté

És una aposta clara per la cuina del país perquè el nivell gastronòmic dels xefs locals està molt bé i, per complementar-ho, hem anat a buscar una referència de la cocteleria com Javier de la Muelas, que està amb nosaltres al consell d'assessors. El Dry Martini es beu a tot el món i a Javier de las Muelas li agrada molt Andorra i hi ve sovint.

El seu projecte té també una important vessant solidària…

Nosaltres no direm què farem. Ja hem fet. Hem signat acords de col·laboració amb Assandca, Special Olympics i el projecte Niu d'Andorra Telecom.