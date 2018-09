La nevada que afecta tot el país, i especialment a les parròquies baixes, obliga a circular amb equipaments o cadenes per tot el país i ha causat retencions molt importants durant bona part del matí a la Massana i a la zona de la Bartra d'Encamp. Les complicacions han començat abans de les 8 del matí i s'han allargat fins passades les 11, i segons alguns conductors, l'espera ha estat de més d'una hora per creuar la Massana. A més, s'ha registrat trànsit dens a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella.

Tot i que no s'ha hagut de lamentar cap accident d'importància, el col·lapse l'han causat els conductors que no anaven preparats, que patinaven o havien de col·locar les cadenes al mig de la via. Així, el director de Protecció Civil, Francesc Areny, ha lamentat que “s'han generat moltes dificultats per culpa de la gent que no va preparada i això no hauria de passar en un país com Andorra”. De fet, la policia ha hagut de sancionar alguns conductors per no portar rodes de contacte o cadenes.

Protecció Civil demana a la població que no agafi el cotxe si no va ben equipat, ja que la neu que està caient aquest dimecres és especialment lliscant. Per aquest motiu, s'han produït complicacions en alguns punts amb més pendent, com la pujada de Racons a la parròquia de Canillo, o també a la pujada del carrer Doctor Vilanova d'Andorra la Vella, on s'ha produït un accident amb danys materials. El carrer s'ha hagut de tallar per l'acumulació de neu.

La nevada està afectant sobretot el sud del país. De fet, a les 8 del matí tan sols s'havien registrat 2 centímetres al port d'Envalira i a Arcalís. No obstant, a mig matí França ha restringit el pas de camions per la RN20, una prohibició que se suma a la que s'ha aplicat a tot Catalunya des d'aquest dimarts a la tarda.

La neu a les parròquies baixes, però, té les hores comptades, ja que la previsió és que les temperatures vagin pujant i a mitja tarda la cota de neu ja se situï a 1.500 metres.