L'aeroport d'Alguaire va registrar el 18 de febrer un rècord: el de més trànsit aeri de vols comercials des que va entrar en servei aquesta infraestructura, el febrer de 2010. Són nou vols, els quatre del turoperador Neilson, que a més aquest cap de setmana ha noliejat dos avions més per atendre l’augment d’esquiadors al coincidir amb la celebració de la setmana blanca; els dos de la companyia sueca Quality Travel, que es va estrenar el cap de setmana passat i es prolongarà fins al 25 de març, així com el vol setmanal a Palma de la companyia Air Nostrum. En total, van passar per Alguaire poc més de 2.235 passatgers en un sol dia.

Aeroports de Catalunya ha contractat una desena més de treballadors per atendre els avions, la qual cosa implica un 20% més de la plantilla habitual, especialment per a les zones d’embarcament, rampes, escales i altres serveis, segons fonts d’Aeroports de Catalunya. “Va ser un dia històric que fins i tot va provocar un cert col·lapse en l'arribada i sortida de les aeronaus”, va afirmar el director de la infraestructura, Antoni Serra. No obstant, la jornada es va desenvolupar amb total normalitat i sense incidents.

Els vols de l'aerolínia sueca Quality Travel són la principal novetat d’aquest any a Alguaire, que preveu transportar uns 2.000 passatgers a quinze avions fins al 25 de març, i després que la companyia israeliana Arkia decidís cancel·lar aquest any per qüestions operatives la desena de vols que operava des del 2015. A banda del trànsit aeri del cap de setmana del 17 i 18 de febrer, a Alguaire també han destacat la vintena d’autocars aparcats al pàrquing per transportar els turistes a la seva destinació final, principalment Andorra, per esquiar. Les ciutats de sortida de la companyia Quality Travel són Malmo, Estocolm, Goteborg, Linköping, Jönköping i Växjö.

Aquesta temporada passaran per l'aeroport d'Alguaire 11.300 passatgers, la majoria dels quals venen a Andorra. Això suposa un augment del 15% respecte a la temporada anterior.