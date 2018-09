Els residents d'un complex nudista ??b> de Florida (Estats Units) han denunciat que el carter es nega a lliurar en el correu a la comunitat causa de la seva condició de naturistes.

Els residents del Eden RV Resort i City Retreat , un complex residencial on la roba no és una opció, no havien tingut aquest problema fins que el carter habitual va ser substituït per un de nou ; a més han denunciat que n o cal que el funcionari entri a la comunitat per funcionar si és que la nuesa li molesta.

"Em ofèn que no faci la seva feina perquè si no pot fer-ho, llavors no hauria de tenir aquesta feina ", va dir Eileen Hudak , resident del complex durant 10 anys, a la ' WFLA-TV '.

la portaveu del Servei postal dels Estats Units , Enola Rice ha assegurat que la companyia no està i ncumpliendo cap regla : "D'acord amb les regulacions postals, tot el correu es deixa a les bústies corresponents ", va dir Rice. "Els paquets es deixen en els grans armaris de paqueteria, que, igual que les bústies de correu, es troben just fora de l'entrada de la comunitat . Es deixen avisos per al correu que requereix signatura i articles que no caben en els casellers ".

També va assegurar que el funcionari no està obligat a ingressar a el complex.

" els transportistes no estan obligats a lliurar més enllà de les unitats de lliurament centralitzades ", ha matisat Rice. "Podem assegurar a tots els clients que el correu i els paquets es lliuren d'acord amb els requisits nacionals de lliurament centralitzada. El servei postal s'aprecia als seus clients i s'esforça per oferir el millor servei possible en tot moment".