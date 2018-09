Un home de 42 anys, en estat ebri, va prendre la decisió de baixar 15 metres d'escala en lloc de conduir per la carretera per evitar un embús derivat dels carnavals del municipi canari d'Arguineguín.

és per això que el conductor ha acceptat una condemna a quatre mesos de presó – que no haurà de complir en no tenir antecedents penals – ja vuit mesos sense permís de conducció, tal com indica la sentència del Jutjat Instrucció número 2 de Sant Bartomeu de Tirajana.

A més, aquesta considera provat tots els fets denunciats i reconeix que l'acusat, fruit del seu estat d'embriaguesa, es va negar a passar el control d'alcoholèmia. Finalment, va admetre la seva culpa i de passada la sentència del jutjat.