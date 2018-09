La ciutat de Montclair , a sud de Califòrnia (Estats Units) prohibirà enviar missatges de text als vianants que, en aquests moments , estiguin creuant pel carrer .

l'avís s'ha fet públic a través de la pàgina web de la ciutat , i coincideix amb una altra estranya prohibició en el territori nord-americà: en l'estat de Carolina del Sud s'ha prohibit l'ús de pantalons per sota de la cintura .

la nova ordenança, que va entrar en vigor a principis d'any, no només prohibeix enviar SMS's , també queda vetat , als vianants que creuin el carrer, l'ús d'auriculars i parlar pel telèfon.

"igual que els conductors, els vianants sempre s i veuen immersos en el comportament multitasca, com l'ús de telèfons de mà, dispositius d'escolta de música i altres dispositius electrònics ", diu l'avís publicat en el lloc web de la ciutat. "Els efectes de tal comportament poden relacionar-se amb els d'un conductor distret. Els conductors distrets difereixen dels vianants distrets en el fet que la conducció distreta té polítiques i intervencions per millorar la seguretat, on aquestes mesures de seguretat no estan vigents per als vianants ".

Les multes ascendeixen a la següent quantia: 100 dòlars el primer cop que es infringeixi la normativa , 200 per una segona violació de la llei (si aquesta es produeix entre els 12 mesos següents de la primera infracció), i 500 dòlars per cada violació subsegüent.