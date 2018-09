En el marc de la visita que la secretària general de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF), Michaëlle Jean, ha fet al Museu de l'Electricitat de FEDA, on ha estat rebuda per la ministra de Medi Ambient, Sostenibilitat i Agricultura, Sílvia Calvó, s'ha donat a conèixer que el Govern treballa per tal que joves del país puguin participar en les conferències internacionals sobre canvi climàtic que s'organitzen en el si del conveni marc sobre aquesta matèria.

Sílvia Calvó ha explicat que Andorra ja treballa amb l'OIF en el marc d'aquestes sessions de treball, compartint objectius en matèria de sostenibilitat i de canvi climàtic i també aprofitant-se del suport tècnic que ofereixen organitzacions multilaterals com aquesta, tenint en compte que el Principat té pocs recursos humans. I és en aquest marc de col·laboració que s'estan buscant sinergies amb els països del món francòfon per concretar un projecte en el qual joves del país puguin assistir a les conferències i puguin participar projectes sobre sostenibilitat i educació juntament amb joves d'altres països.

Michaëlle Jean ha estat rebuda al Museu de l'Electricitat per una àmplia representació del món polític i econòmic del país, i també ha tingut l'oportunitat de conèixer obres d'art relacionades amb la francofonia del projecte Art Camp. La ministra ha explicat que s'ha triat aquest lloc perquè és “un símbol” de l'obertura d'Andorra i també de tot el treball que s'està fent per lluitar contra el canvi climàtic.

En aquest sentit, la secretària general de l'OIF ha celebrat l'experiència andorrana en matèria de desenvolupament sostenible i ha assegurat que Andorra, com a poble de muntanya, és testimoni dels efectes del canvi climàtic, de manera que pot ser un laboratori i un lloc d'observació en aquesta matèria, com també en l'àmbit educatiu i del multilingüisme, tal com ha assenyalat aquest dimarts al matí.

Jean ha assegurat que ha descobert “un país orgullós del que és i de la seva història secular, però també totalment compromès amb la modernitat”. Així, considera que és un país “a la vegada en el seu món i de tot el món”, i ha ressaltat l'interès per acompanyar iniciatives empresarials innovadores i la construcció d'infrastructures amb un esperit molt modern. Per tot plegat, s'ha mostrat convençuda que Andora pot jugar un paper complet i molt important en l'espai internacional, i en especial en el món francòfon.