El Centre d'estudis de la neu i de la muntanya d'Andorra (Cenma), de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA), amb el suport de l'empresa Bineo Consulting SL, ha introduït en una pàgina web més de 130.000 dades sobre la biodiversitat d'Andorra, repartides en set grups: vertebrats, intervertebrats, plantes, flora, fongs, líquens i mol·luscs. La base de dades consultable és www.gbif.ad, Global Biodiversity Information Facility Andorra, un sistema que s'usa en més de 50 països, i que homogeneïtza el format de les dades perquè siguin consultables per tothom.

La nova base de dades sobre biodiversitat s'ha presentat aquest dimarts a la tarda a la sala d'actes del Centre cultural la Llacuna. Un dels investigadors del Cenma, Roger Caritg, ha especificat que entre les 130.000 dades hi ha articles, treball de camp, dades científiques… L'objectiu és “conèixer la biodiversitat d'Andorra, amb dades des d'inicis del segle XX fins a les més actuals, i serveix per conèixer i gestionar amb més coneixement el territori, protegir-ne els hàbitats, fomentar la investigació científica, etcètera”. Una aplicació pràctica seria, per exemple, “analitzar l'evolució de papallones”. Caritg ha detallat que al Principat hi ha un 70% d'espècies de papallones que disminueixen pel canvi climàtic, i un 23% que augmenten, mentre que al centre d'Europa i països escandinaus la tendència és de creixement global.

El sistema utilitzat el va crear el govern d'Austràlia l'any 2005, invertint 30 milions de dòlars australians, i ara l'utilitzen més de mig centenar de països. L'empresa madrilenya Bineo Consulting SL és la que ha aplicat al tecnologia a la base de dades del Cenma, que podrà seguir actualitzant-la. El sistema Gbif per ordenar, consultar i analitzar dades sobre biodiversitat continua estenent-se.