Jocs SA aspira a explotar el futur casino d'Andorra amb l'objectiu de dotar el país d'una eina de dinamització de l'economia i el turisme. I ho fa amb dues propostes: un edifici exclusiu a Prat de la Creu i Caldea. La primera opció suposaria una inversió de 14,7 milions d'euros i la segona de 10,4, amb la creació de 202 i 162 llocs de treball respectivament. Les dues ubicacions disposarien d'una sala d'espectacles amb capacitat per a 200 persones, edifici lliure de fums i una oferta gastronòmica. El promotors consideren que el casino és una oportunitat perquè Andorra faci una salt endavant i aculli un producte de primer nivell que contribueixi a millorar el prestigi de la seva marca a ulls del món i que, a més, això es faci amb la implicació del país. Jocs SA ha fet la presentació aquest dimarts en acte espectacular i multitudinàri.

La proposta de Prat de la Creu planteja un edifici d'ús exclusiu per a l'activitat del joc amb quatre plantes en alçada i dues soterrades destinades a l'estacionament de vehicles. L'edifici comptarà amb una terrassa per a fumadors a la primera planta. L'accés principal a l'edifici, per Prat de la Creu, comptarà amb un primer restaurant obert a tots els públics. A peu de carrer també s'hi ubicarà la recepció d'accés a una primera zona de joc. La mobilitat cap a les altres plantes es farà a través d'escales mecàniques interiors, ubicades a la part central de cada nivell. A la primera planta s’hi concentrarà l'oferta amb les taules per al joc de la ruleta i el pòquer i un espai per a màquines 'slot'. També s'hi contemplen zones de descans, lleure i restauració i un bar-terrassa.

La segona planta acollirà la sala d’espectacles, amb una platea amb capacitat per a més de 200 persones, equipada amb un bar-cocteleria on es podrà gaudir d'un dels productes estrella: la fórmula Dry-Martini. Aquesta gran sala d'actes serà l'espai de referència per a l'organització dels espectacles i esdeveniments socials i culturals, així com els grans tornejos de joc que es preveu organitzar: fins a 56 al llarg de l'any amb diferents dimensions. La tercera planta serà accessible a tots els públics des de la plaça del Poble i concentrarà una oferta de serveis amb gastronomia i entreteniment.

Com a dinamitzador turístic i econòmic, el Casino d'Andorra ha d’organitzar, promoure i desenvolupar serveis complementaris a l’activitat del joc. Amb aquesta finalitat, Jocs SA ha signat acords de col·laboració amb firmes de prestigi internacional com Dry Martini, amb Javier de las Muelas al capdavant, i els restauradors andorrans Carles Flinch, Jordi Marquet i Àngel Belmonte, per a l'àrea gastronòmica; amb la firma Casi-Veinte Producciones, especialista en l'organització d'esdeveniments de primer nivell, per a l'àrea d'espectacles.

Les activitats que no són pròpies del casino esdevindran un element dinamitzador i desestacionalitzador del turisme actual perquè incrementaran les activitats de lleure que es podran fer al Principat millorant, d'aquesta manera, l'atractiu turístic del país. Les actuacions i els espectacles que s'organitzaran en la sala del casino tindran un aforament de més 200 persones. Els espectacles que necessitin un aforament superior es faran al Centre de Congressos d'Andorra de Vella, aprofitant la proximitat de les dues instal·lacions.

L'edifici connecta Prat de la Creu amb l'avinguda Meritxell mitjançant un ascensor i fa possible l'eixamplament de la plaça del Poble, a través de la cessió d'un nou espai públic a aquest nivell. El nou ascensor aporta una solució a la falta de connectivitat entre Prat de la Creu i l'avinguda Meritxell, que serà plenament efectiva per als vianants. La proximitat amb el Centre de Congressos d'Andorra la Vella permetrà generar sinergies per tal d'esdevenir un complement al turisme de congressos, a banda de ser un espai complementari per als espectacles que requereixin un gran aforament.

L'opció Caldea

La proposta de Caldea planteja activitat per als 3.000 metres quadrats de superfície disponibles a la planta baixa, l'espai que s'ha posat a disposició per al joc del casino. L'entrada principal es troba al carrer Copríncep François Mitterrand, a la part baixa de l'edifici. Seguint el mateix plantejament que amb Prat de la Creu, es proposa un casino totalment lliure de fum.

L'entrada donarà accés al vestíbul, on s'hi trobarà la recepció des d'on es podrà accedir als diferents espais de joc: les taules de joc i les màquines ‘slot’, amb una superfície total de 1.000 metres quadrats per a aquest ús. A la planta baixa també hi haurà la sala d’espectacles, amb capacitat per a més de 200 espectadors, destinada a acollir els tornejos de joc, els espectacles i els esdeveniments culturals i socials. Es completa la proposta amb els serveis de bar i de cocteleria. L'oferta de restauració s'ubicarà a la primera planta de l’edifici i serà accessible a tots els públics.

En la seva ubicació a Escaldes-Engordany, el casino es planteja com un producte que complementaria l'oferta turística actual de Caldea. El fet d'ubicar el casino en un mateix edifici on es troba un centre termolúdic no és nou i, tal com es coneix en nombroses destinacions internacionals, respon a un model d'oci en el qual hi convergeixen jocs, espectacles, gastronomia i benestar. El fet que el 80% del públic que visita Caldea sigui adult, obre les portes a millorar la previsió de visitants.

Jocs SA desenvoluparà un programa de joc responsable que desplegui els protocols, mecanismes i normes necessàries per prevenir la ludopatia. A més, proposen una política de responsabilitat social en projectes culturals, solidaris i d'impuls a l'emprenedoria a través d’acords de col·laboració que s’han assolit amb Assandca, Special Olympics i el projecte Niu, d’Andorra Telecom. També volen dur a terme un treball conjunt amb els principals actors del país i amb Andorra Turisme.

El grup de socis que constitueix Jocs SA està encapçalat per Bonaventura Espot Benazet, en qualitat de president, Gibert Montané Pons, com a vicepresident, i Enric Pujal Torres com a secretari. La vicesecretaria l'ocupa Marc Martos Boher, seguida dels socis Antoni Puig Magariños, Andreu Armengol, Carina Armengol, Antoni Molné Torres, Joan Sauquet Estrada, Josep Montané Pons, Gerard Montané Sierra i David Montané Amador.