Una vintena d’usuaris de L’espai de la Fundació Crèdit Andorrà han pogut aprendre aquest dimarts a la tarda quines són les propietats dels llegums, com es poden conservar, cuinar o digerir millor, entre d’altres aspectes. La dietista Imma Mañà ha donat als assistents un seguit de recomanacions, pautes i consells sobre el consum de llegums en el marc d'un taller que s'emmarcava dins el programa d’activitats de la fundació per a la gent gran. Així, entre d’altres, els ha recomanat que en consumeixin entre dos o tres cops per setmana, sempre i quan no tinguin un problema de salut que no faci recomanable aquesta ingesta.

Mañà ha explicat als assistents al taller que els llegums es poden combinar amb molts altres aliments, com per exemple amb arròs o peix, i que d’aquesta manera es pot fer plat únic. La dietista també ha parlat sobre les diferents maneres en què es pot trobar soja al mercat. El taller ha conclòs amb un tast en què els participants han pogut veure diferents maneres de presentar els llegums. Així, per exemple, han tastat uns creps fets amb farina de cigrons.