El Servei de Meteorologia, el Cos de Bombers i el Cos de Banders han engegat, aquest curs, un projecte emmarcat en l’àrea de Formació Andorrana per conscienciar els alumnes sobre el perill de les allaus. Un total de 150 alumnes de 5è curs de primera ensenyança han participat en les quatre sessions pràctiques que han tingut lloc durant els mesos de gener i febrer a diferents indrets del Principat. Aquest mateix dimarts els alumnes del col·legi Janer han participat en la darrera sessió.

Durant les jornades formatives, els tècnics del Servei de Meteorologia han mostrat als alumnes les diferències entre els tipus de neu que es troben en unes i altres capes. Així, en zones amb importants gruixos de neu han fet talls per mostrar els tipus de capes de neu i que els alumnes vegin les diferències. A més, s’han ensenyat les estacions meteorològiques per conèixer-ne el funcionament, identificar el nivell de risc d’allaus consultant el butlletí del perill d’allaus, i aprendre com es recullen les dades per elaborar el butlletí.

Per la seva banda, en les mateixes jornades els banders han mostrat als alumnes els protocols de seguretat que es fan abans de cada sortida de neu, i han explicat la funció del cos en cas de participar en preventius d’allaus. A més, han ensenyat de manera genèrica les diferents tipologies d'allaus i com es fan els mesuraments sobre el terreny.

Així, la formació s'ha complementat amb les sessions teòriques a càrrec del Cos de Bombers, en què s’han donat eines a l’alumnat per saber actuar si són testimonis o víctimes d’una allau, i se’ls ha ajudat a descobrir els diferents tipus d’allaus. A més, en les sessions es consciencia l’alumnat del què cal fer abans d’anar a la muntanya a l’hivern, i del material específic que cal dur.

En aquesta primera experiència del Servei Meteorològic i els banders amb els alumnes del sistema educatiu espanyol, el resultat ha estat positiu per part de l’alumnat. El projecte parteix de la iniciativa engegada l’any 2014 al sistema educatiu francès, en la qual el Servei de Meteorologia participava amb part del material.