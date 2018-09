Després que fa unes setmanes la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, reconegués que sobre la taula de negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europa hi ha la petició de França de regular el preu de venda del tabac a Andorra, aquest dilluns Ubach ha volgut deixar clar que la fiscalitat no es toca. En declaracions als mitjans de comunicació, la ministra ha assegurat que si la UE insisteix a incloure la fiscalitat en l'acord d'associació, “no podrem continuar amb la negociació d'aquest acord”.

Tot i això, la ministra espera que no s'arribi a “aquest punt límit”, i ha recordat que la UE sempre ha estat molt comprensiva amb el posicionament d'Andorra i que “el que no vol és enfonsar el país”, sinó tot el contrari: “El que vol és col·laborar i arribar a una solució de consens pel que fa al tema del tabac”.

Ubach, però, no ha volgut entrar en el detall de quina és la proposta que s'hauria posat sobre la taula, perquè considera que es tracta d'una “negociació privada entre dues parts”, i perquè és un exercici “molt delicat i complex”, de manera que esperaran al final per explicar “com desenvoca aquest treball”. Així, Ubach ha recordat que estan en contacte amb els fabricants i colliters, “sabem quina és la situació i es negociarà de la millor manera, perquè volem un acord acceptable tant per Andorra com per la UE”.