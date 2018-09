La 13a edició del Concurs d’iniciatives ambientals, organitzat pel departament de Medi Ambient del Govern i el comú d’Escaldes-Engordany, amb l’impuls del Centre Andorra Sostenible, presenta un important ventall de novetats orientades a fomentar la participació i el dinamisme de la convocatòria. La primera i més important és que tots els participants s’inclouran en una única categoria que integrarà al conjunt de la ciutadania. Així, podran participar en el concurs tots els ciutadans que ho vulguin, les escoles, els organismes públics, les empreses i les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin iniciatives en els àmbits descrits anteriorment.

En aquest sentit, l’estructura de premis també canvia, però es manté la dotació econòmica global, de 5.000 euros. Així, per aquesta edició 2018 hi ha previstos cinc premis, tres de 1.000 euros per a les iniciatives ambientals guanyadores; un premi especial Escola Verda per a accions que contribueixin a l’ambientalització dels centres educatius (la participació en aquesta categoria està oberta a totes les escoles, pertanyin o no al projecte Escola Verda) i un premi temàtic especial Biodiversitat amb motiu del 25è aniversari del Conveni sobre la diversitat biològica, per a accions que contribueixin a la millora del coneixement, la gestió i la conservació de la biodiversitat del país.

Una altra novetat important fa referència a la presentació de les propostes. Per simplificar els procediments i fer-lo més atractiu, enguany els projectes es podran presentar en diversos formats, o bé mitjançant una senzilla memòria escrita com s’ha vingut fent fins a l’actualitat. També es podrà presentar en format audiovisual, a través de vídeos, presentacions de PowerPoint o Prezi, etc. D’aquesta manera, tots els participants podran expressar i presentar les seves iniciatives ambientals de la manera que els resulti més fàcil i alhora intuïtiva i comunicativa.

A diferència d’altres edicions, el període hàbil del concurs serà més curt. Així, la recepció de les convocatòries s’iniciarà tot just aquest mes de febrer i es tancarà el divendres 25 de maig. El lliurament dels premis dels projectes guanyadors està previst durant la Setmana del medi ambient que se celebrarà del 4 al 8 juny. Les propostes es podran lliurar abans de la data assenyalada anteriorment tant de forma presencial al Centre Andorra Sostenible, situat a l’edifici administratiu del Govern, o en format digital a andorrasostenible@andorra.ad.

El Concurs d’iniciatives ambientals té per objectiu reconèixer i donar visibilitat als projectes i accions que en matèria ambiental es porten a terme al país. Es premia les millors propostes ambientals desenvolupades o que s’estiguin realitzant durant l’any en curs en els àmbits del desenvolupament sostenible i a les solucions ambientals, les activitats de sensibilització i educació ambiental, i els projectes col·laboratius en la millora del medi ambient i de la qualitat de vida de les persones. En les dotze edicions anteriors del concurs han sumat un total de 123 projectes en l’àmbit del desenvolupament sostenible, la protecció del medi ambient i l’educació ambiental i s’han repartit més de 65.000 euros en premis. Les bases d’aquesta tretzena edició ja estan disponible al web del Centre Andorra Sostenible.