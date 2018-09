“Més finura, més elegància i més integració”, aquest és el resultat que es creu que s'assolirà en l'experiment que està duent a terme l'equip de restauració de Grandvalira-Saetde juntament amb les caves Rimarts de Sant Sadurní d'Anoia, que ha consistit en submergir 200 ampolles de cava dins del llac de Pessons, a Grau Roig, per tal que hi facin la segona part de la criança. Les ampolles, de diferents varietats i anyades, es van introduir al setembre i hi romandran nou mesos.

Normalment la criança d'aquest producte es fa en una cava, a una temperatura d'uns 14 o 15 graus, però al llac de Pessons, tot i que quan es van introduir l'aigua estava a 13 graus, durant l'hivern, quan el llac es gela, la temperatura es manté entre els 2 i els 4 graus. El fred, sumat a la pressió de l'altitud (2.500 metres) i al lleuger moviment a què estan sotmeses per l'efecte de l'aigua, faran retardar l'evolució del cava, de manera que es pot aconseguir una beguda més fina i elegant, tal com ha assegurat el propietari de les caves, Ricard Martínez.

Martínez ha explicat que una part de les ampolles es posaran a la venda a Andorra i que, en funció dels resultats, estudiaran si donen continuïtat a aquesta iniciativa pionera.

Increment de la facturació en restauració d'un 40%

L'experiment s'ha explicat aquest dilluns en el marc d'una jornada gastronòmica que ha ofert Grandvalira als mitjans de comunicació, per donar a conèixer l'aposta de l'estació per la restauració i el producte d'alta gastronomia, amb l'objectiu de donar un servei complementari a les pistes d'esquí i millorar l'experiència del client.

El director de Grandvalira, Alfonso Torreño, ha explicat que fa uns anys es va iniciar un projecte per potenciar l'àrea de restauració, i que en sis anys, aquesta àrea ha tingut un increment de facturació de pràcticament un 40%. “El resultat de les inversions ha donat els seus fruits, i és una àrea de negoci que més està creixent, per sobre fins i tot dels ingressos provinents dels forfets”, ha assegurat Torreño.

Aquest dilluns, l'estació ha fet èmfasi en l'oferta dels restaurants que gestiona l'equip d'Snow Food de Saetde, com és el Racó de Solanelles. Carles Bisbal, responsable d'Snow Food, ha explicat que cada cop més esquiadors opten per menús gastronòmics per acabar la jornada d'esquí, i que cada vegada hi ha un percentatge més alt de clients no esquiadors que pugen amb el Funicamp per dinar a pistes. L'equip que gestiona el restaurant és especialista en ostres, fumats i carn de vaca, i de cara a l'any vinent la intenció és potenciar aquest darrer ingredient potenciant els menús amb carns a la brasa.