La visita oficial que la secretària general de l'Organització Internacional de la Francofonia, Michaëlle Jean, està fent des d'aquest dilluns i fins dimecres a Andorra ha servit perquè el cap de Govern, Toni Martí, hagi posat sobre la taula la possibilitat que Andorra pugui acollir en el marc de la Cimera Iberoamericana del 2020, una trobada entre les quatre dones que ara com ara presideixen organitzacions lingüístiques i culturals com la Francofonia, la Cimera Iberoamericana, l'organització de les comunitats portugueses (a la qual Andorra hi vol prendre part com a observadora) i la Commonwealth. Aquesta trobada podria tenir lloc entre el 2019 i el 2020, i tot i que encara és molt embrionària, un dels temes que es podrien abordar seria el de la joventut.

Durant la roda de premsa que Jean i Martí han ofert aquest dilluns al migdia, han posat en relleu tot el que Andorra “pot oferir però també rebre” de la Francofonia, tal com ha remarcat Jean. En aquest sentit, ha manifestat que el Principat podria compartir la seva experiència en regulació bancària, la certificació de productes que no siguin produïts en el seu territori o la diversificació de l'agricultura per buscar una alternativa al cultiu de tabac. També creu que en el marc d'aquesta organització Andorra podria trobar socis amb els quals treballar el camp de la innovació. Jean ha fet èmfasi en el fet que l'organització de la Francofonia és “un espai” per a la recerca de solucions i també polític i econòmic, més enllà de la promoció de la llengua i la cultura franceses. És més, ha incidit en el fet que es poden crear importants sinergies entre els estats membres i que és també una plataforma en la qual “fer promoció de totes les altres llengües” existents en els estats membres. En aquest sentit, ha destacat, dirigint-se als assistents en català que li agradava “l'orgull” que a Andorra es demostra per la llengua i ha afegit que “defineix la identitat” del país. En aquest sentit, ha fet èmfasi en el fet que es posi el català en relació amb altres llengües, com el castellà, el francès o el portuguès, i ha manifestat el desig que la llengua gal·la pugui ser més present als mitjans de comunicació.

Martí ha destacat que la presència de Jean a Andorra “reforça l'agenda multilateral” i la voluntat del Principat de ser “més presents i actius” en l'àmbit internacional. D'aquesta manera, el cap de Govern ha remarcat que “els reptes de la Francofonia són els d'Andorra” i ha posat com a exemple la lluita contra el canvi climàtic, contra les desigualtats entre homes i dones, contra el terrorisme o en favor de l'educació, una visió que també ha compartit Jean. De fet, tant el cap de Govern com la secretària general de la Francofonia han insistit en el fet que els petits països com Andorra tenen moltes coses a aportar. “Els deu països més grans necessiten els petits per fer front als reptes” d'un món cada vegada “més complex i desestructurat”, ha conclòs la secretària general de la Francofonia.

Durant la trobada que Jean ha mantingut no només amb el cap de Govern sinó amb els ministres d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot; Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó; Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover i Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, s'ha posat sobre la taula la cooperació d'Andorra en el marc de l'Organització Internacional de la Francofonia (OIF) i com es pot fer “més robusta, més estreta”. I ja que Andorra acollirà la celebració de la Cimera Iberoamericana el 2020 i una trobada de parlamentaris de l'OIF a la tardor, Jean ha llençat la idea que en un futur pugui acollir la cimera de l'organització. A més, també s'ha plantejat que Andorra pugui aportar més mediadors en els processos electorals en els quals intermèdia l'OIF.