Crèdit Andorrà innova amb el desenvolupament d'un mòdul específic d'assessorament financer per a serveis de banca privada amb la plataforma Salesforce, multinacional tecnològica escollida com la companyia més innovadora del món el 2017, segons la revista Forbes. El projecte s'emmarca en el procés de transformació digital en què es troba immers l'entitat bancària per innovar en serveis i canals, i per personalitzar al màxim la gestió i el servei al client. El mòdul està habilitat per als clients d'Espanya i de Luxemburg i aviat ho estarà per als d'Andorra. Això suposarà una nova cultura en la gestió del client.

Aquest desenvolupament tecnològic, que comple¡x els requeriments regulatoris de compliment normatiu del sector serà un referent en el món de la banca privada internacional. A més, permetrà a l'entitat focalitzar-se encara més en l'excel·lència en l'entrega de valor als clients, en millorar la sistemàtica internacional i en proporcionar més eficiència i eficàcia en la gestió. També permet al banc anticipar-se proactivament a les necessitats del client.

Arsenio Otero, vicepresident d'estratègia i generació de demanda de Salesforce, ha destacat el talent que hi ha a Crèdit Andorrà i ha explicat que l'objectiu de la seva empresa “és ajudar a que les corporacions es relacionin amb els seus clients i a donar resposta a les seves necessitats tecnològiques”. Josep Escoriza, director de l'àrea d'Innovació, Màrqueting i Nous Canals de Crèdit Andorrà ha subratllat el caràcter pioner del banc amb accions com el pagament per mòbil o l'oficina automàtica. Escoriza ha afegit que els gestors de Crèdit Andorrà ja estan rebent tota la formació i que han apostat per la gent de casa.

En paral·lel a aquest projecte, Crèdit Andorrà també ha incorporat Salesforce Financial Services Cloud, Marketing Cloud i Community Cloud com a solució unificada de tecnologia al núvol integrada amb els 'cores' bancaris (negoci desenvolupat per un banc amb els seus clients minoristes i petites empreses) i de les companyies asseguradores del grup.

Salesforce és una multinacional tecnològica escollida com la companyia més innovadora del món l'any 2017, segons la revista Forbes. Té 30.000 treballadors i cotitza a la borsa de Nova York.