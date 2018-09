Gwilym Pugh tenia una vida més o menys resolta després de fundar als seus 21 anys una empresa d'assegurances des de casa. No obstant això, als set anys de fundar-les coses no li van anar bé a nivell personal. Pesava 127 quilos i patia lesions a causa del seu sobrepès.

El britànic, de 34 anys, va decidir canviar el seu estil de vida: "Havia de fer alguna cosa o seria infeliç per sempre" declarava l'ara model en una entrevista al diari 'Telegraph '. Va començar centrant-se en el seu estat de salut, i per a això, va prendre consciència sobre la seva situació en introduir les seves dades en un programa per obtenir una assegurança de vida. A partir d'aquí, una bona alimentació i nombroses hores d'exercici al gimnàs van canviar radicalment el seu pes. Va passar de tot i 127 quilos a 82. Així ho explicava: "Caminar i estar actiu ha estat clau" assenyalava sobre la seva transformació.

A més d'un canvi en la seva dieta i en les seves rutines diàries, va aprofitar el consell de el seu perruquer per canviar el seu look i deixar-se barba, ja que participava també en una banda musical i això milloraria la seva imatge de cara a la galeria. Gràcies al seu espectacular canvi físic ja Instagram, les marques publicitàries van començar a fixar-se en ell.

als 33 anys, va ser contractat per l'agència londinenca de models AMCK models. Des de llavors, marques com Vans, Diesel o fins i tot LG s'han interessat en ell perquè sigui la seva imatge principal. Ara, a Instagram té gairebé 300.000 seguidors. La setmana passada va publicar una foto en què comparava el que era el seu rostre fa 10 anys amb l'actual.

També comparteix amistat d'amb David Beckham, amb el qual se'l va veure en un acte de la marca de roba per a homes Harvey Nichols. A més, vol seguir compartint la seva particular història de superació: "Vull seguir difonent que tot és possible si li dones temps i paciència" va sentenciar.