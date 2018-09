Els clients dels casinos prefereixen les instal·lacions amb aparcament propi i amb entrada independent. Així es despren d'enquestes de satisfacció dutes a terme per les mateixes sales recreatives i per comentaris d'usuaris publicats en revistes especialitzades en el món del joc com Casino Life magazine o Journal des casinos. Els clients valoren sobretot la privacitat i la discreció, un aspecte a tenir en compte tot just ara, quan el concurs per adjudicar el casino d'Andorra ha entrat en la seva recta final.

Entre els candidats n'hi ha que proposen compartir espai amb el Centre de congressos d'Andorra la Vella o amb el termolúdic Caldea. L'avantatge de poder obrir amb més rapidesa en tractar-se d'una obra ja construïda contrasta amb les opinions d'usuaris que, a banda del tema de l'aparcament, destaquen que prefereixen un edifici únic pel casino i no compartit amb altres activitats. Però sobretot creuen que l'accés ha de ser exclusiu per al joc.

El Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) i els tècnics del Govern han de decidir, probablement, el proper mes de març l'escollit entre els nou candidats que estan apurant els seus últims cartutxos. Els propietaris del terreny on es construiria el casino Cirsa Andorra, dins de l'espai anomenat clot d’Emprivat d'Escaldes-Engordany, esperen que es concedeixi la llicència del nou casino per tal de poder desenvolupar un complex immobiliari que inclouria habitatges de luxe, un hotel de cinc estrelles gestionat per una prestigiosa cadena internacional, així com un centre comercial amb presència de marques premium. Els promotors andorrans del projecte han encarregat el projecte al despatx londinenc Foster&Partners del prestigiós arquitecte Norman Foster, un dels de major renom i reconeixement internacional.

Genting, per la seva part, anuncia que, en cas de ser escollit, destinarà 6,5 milions d'euros anyals en promoció i màrqueting i que crearà un miler de llocs de treball mentre que Bomosa ha signat acords amb grans noms del món de l'espectacle musical, l'alta gastronomia, l’art, la cultura i l'oci, per la preparació de la seva candidatura al casino And Center, entre els quals destaquen Live Nation, Doctor Music, Focus Espectacles i Gaudí Exhibitions Center, entre altres. Paral·lelament, continuen les presentacions dels diferents projectes. Aquest dimarts és el torn de Jocs SA, de capital 100% andorrà, i on també participen 'altres empresaris del país com Ventura Espot (president), Gilbert Montané (vicepresident), el president de l'Automòbil Club Enric Pujal, i el director del Bingo Star's Marc Martos (secretari). La presentació tindrà lloc al Park Hotel d'Andorra la Vella.