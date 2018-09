El mes de gener s'ha tancat amb 47.205 abonats als serveis de telefonia fixa, 80.700 abonats als serveis de telefonia mòbil i 34.390 abonats a Internet de banda ampla, segons les dades facilitades per Andorra Telecom i recollides pel departament d'Estadística del Govern. Aquestes dades suposen una variació percentual del -0,5% respecte al mes de gener de l'any anterior en telefonia fixa i del +5,5% en telefonia mòbil. Hi ha un augment del 7,1% en l'abonament per contracte i un 0,2% en el de prepagament. Quant a abonats a Internet de banda ampla, es registra una variació percentual positiva del 5,2%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de gener del 2018, se situa en 17,71 milions, amb una variació percentual positiva del 6,0% respecte al mes de gener de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat d'11,20 milions de minuts (63,3% del total i amb una variació percentual positiva del 10,5%), mentre que el tràfic internacional ha estat de 6,50 milions de minuts (36,7% del total i amb una variació percentual negativa de l'1,0%). El tràfic per Internet en GB durant el mes de gener se situa en 3,02 milions de GB, amb una variació percentual positiva del +24,6% respecte al mes de gener de l'any anterior.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a 'Canals de veu per centraleta IP', amb un 25,0% respecte al mes de gener de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en 'Contracte', amb un 7,1%. L'opció de 'Canals de veu per centraleta IP' va destinada a empreses que disposen d’una centraleta de veu física i volen una solució avançada per a les comunicacions amb els seus clients. Inclou tarifa plana, 3.000 minuts a fixes nacionals i multiubicació geogràfica. També es poden integrar els mòbils de l’empresa i disposar de tarifa plana per a les trucades amb origen o destinació a una extensió mòbil del grup.