El Govern va adjudicar a dos centres comercials del país, l’estiu del 2017, el subministrament de targetes de prepagament per als usuaris dels serveis de Benestar Social que necessiten ajudes per poder adquirir productes de primera necessitat. La voluntat de la posada en marxa d’aquestes targetes era facilitar que aquestes persones puguin fer aquesta adquisició amb facilitat i sense un mecanisme que sigui discriminatori. Des que es va fer l’adjudicació, el 2 d’agost de l’any passat i fins al 31 de desembre, se n'han lliurat 1.321, per un import de 189.000 euros. Cal destacar també que el mes en què més famílies se’n van beneficiar va ser el desembre, amb 160.

D’aquesta manera, segons les dades facilitades pel ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, a l’agost la xifra de famílies beneficiades es va situar en 59 i, des d’aquest moment, es van anar incrementant superant tots els mesos el centenar. Així, ja al setembre eren 115, a l’octubre 129 i 157 al novembre.

Pel que fa als imports, les targetes que es faciliten poden ser d’entre els 50 i els 300 euros. Les que més s’han lliurat han estat les d’import més baix, concretament 404, la qual cosa ha sumat 20.200 euros. Per valor de 100 euros se n’han lliurat 390, per un import total de 39.000 euros. Altres 283 targetes eren per un valor de 200 euros (56.600 euros) i 244 pel valor màxim de 300 euros, és a dir, per un total de 73.200 euros.

Cal destacar que l’adjudicació inicial a aquests dos centres comercials era fins al 31 de desembre, per un període prorrogable d’un any i que aquest contracte s’ha prorrogat, finalment, fins al 31 de desembre d’aquest any. Al llarg d’aquest any, per tant, es farà una nova licitació en forma de concurs nacional, perquè el servei pugui continuar més enllà del 31 de desembre del 2018.