Aqust any es presenta molt favorable per a les societats d'inversió de capital variable (sicavs). Són societats anònimes l'objecte social de les quals és invertir en valors mobiliaris (accions, deute públic i obligacions emeses per empreses) i altres actius financers. Són, per tant, institucions d'inversió col·lectiva. Les sicavs poden gestionar-se per si mateixes o poden encarregar la gestió a una entitat gestora. L'any passat, la gran majoria va acabar amb bons resultats positius, destacant la madrilenya Revenga Inversiones, gestionada pel grup suís Mirabaud, que s'ha fet amb el primer lloc del pòdium en obtenir una rendibilitat del 38,60%.

Durant el 2018 s'espera igualar o superar els bons resultats del 2017. Els experts asseguren que la inversió en sicavs permetrà al client rebre assessorament personalitzat de les seves inversions per part de la societat gestora, unit a la fiscalitat que tenen les institucions d'inversió col·lectiva. Des de Munda Valor Investments, una sicav molt rendible el 2017, afirmen que la clau és “oferir una inversió alternativa en renda variable enfront dels índexs”.

Diversos personatges famosos estan apostant fermament per les sicavs. Un dels casos més populars és el del defensa central del FC Barcelona, Gerard Piqué. A través de Kerad 3 Invest, amb seu social a Madrid, reparteix els seus interessos per vehicles d'inversió de mig món. Un sobresurt per sobre de la resta: Black Rock International, el major fons del planeta amb oficina central a Nova York. La companyia, participada al 86,88% pel jugador (legalment ha de tenir més de 100 socis) i gestionada pel banc suís UBS, va créixer al ritme del 4,22% el 2017 i va engreixar des dels 13.370.000 d'euros fins als 13.930.000.

El salt va arribar propiciat per les inversions en fons i gestores d'actius, en la seva major part de caràcter internacional. L'actiu estrella de Gerard Piqué és la participació que posseeix de Black Rock. Al tancament de l'exercici, gaudia d'1,25 milions d'euros en participacions i productes de la firma nord-americana, un dels reis de l'Ibex-35 espanyol (l'índex borsari de referència d'àmbit espanyol. Està elaborat per la societat Bolsas y Mercados Españoles. El seu seguiment proporciona una idea de l'evolució de la borsa espanyola en un període determinat). Vistos els bons resultats, la sicav va incrementar la seva inversió en el fons Black Rock International: el 2015 posseïa tot just 308.000 euros, que ja va elevar a 640.000 euros l'any 2016.

Així, el futbolista es beneficia del creixement del vehicle nord-americà, amb uns actius de 5,9 bilions de dòlars (4,77 bilions d'euros al canvi actual) al voltant del planeta i participació en més de la meitat de les 35 empreses cotitzades del selectiu índex borsari espanyol. La presència podria ser fins i tot més gran, ja que només està obligat a fer-la pública quan supera el 3% del capital. Amb un valor de 18.500 milions d'euros, Black Rock posseix accions, entre altres empreses, de Telefónica, Grifols, Amadeus, Mediaset, DIA, BBVA, Bankinter, Ferrovial, Enagás, Caixabank, Abertis, Banc Sabadell, Banc Santander, Cellnex, ACS, IAG, Iberdrola, Repsol i Merlin.

A banda de l'aposta pel fons nord-americà, Kerad 3 Invest també compta amb una participació de 800.000 euros en el britànic M&G Investments, 753.000 euros en l'alemany DWS Investments, 666.000 euros en JP Morgan o 490.000 euros en el fons escandinau Nordea. Així, fins a 10.640.000 repartits en gestores d'arreu del planeta. JP Morgan és una empresa financera creada l'any 2000 a partir de la fusió de la Chase Manhattan Corporation i la JP Morgan & Co (Banca Morgan). És una de les empreses de serveis financers més antigues del món. També opera en el mercat de fruites i vegetals a Londres. L'empresa, amb oficines centrals a Nova York, és líder en inversions bancàries, serveis financers, gestió d'actius financers i inversions privades. Amb actius financers d'1,3 bilions de dòlars, JPMorgan Chase és actualment la tercera institució bancària dels Estats Units, darrere del Bank of America i el Citigroup.