A quarts de deu del vespre d'aquest dissabte, els bombers han rebut l'avís d'un incendi en el primer pis del bloc A situat al camí de Coll de Jou, a la urbanització els Prínceps d'Escaldes-Engordany. El foc hauria començat en una habitació i només ha provocat danys materials en aquest mateix espai del pis. Per ara es desconeixen les causes que haurien originat les flames, tot i que fonts policials han apuntat en declaracions als mitjans que podria tractar-se d'una estufa. La resta del pis ha quedat afectat pel fum.

Els mateixos propietaris del pis han trucat d'emergència els bombers, que han aconseguit apagar el foc al cap d'unes hores. Abans de les dotze de la nit totes les dotacions de bombers han abandonat el lloc dels succés donant l'incendi per extingit. La resta d'habitatges del bloc estaven buits, de manera que no ha calgut fer cap desallotjament. Per precaució, però, els veïns del pis afectat no podran passar la nit a casa seva. Fonts dels bombers han assegurat que l'estructura del bloc d'habitatges no s'ha vist afectada.

Fins al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat dos camions dels Bombers, Policia i agents del Servei de Circulació.