Guitarra, ukelele, flauta travesser, contrabaix, saxo, violoncel, clarinet, un piano de joguina, flauta d'èmbol, una veu dolça i les cançons infantils tradicionals i populars. Aquests són els principals elements del muntatge 'A cau d'orella', l'espectacle infantil que aquesta tarda s'ha interpretat al Teatre Comunal d'Andorra la Vella. El muntatge, que també té com a eix vertebrador la posada en escena, ha captivat els infants que hi han anat i han omplert totes les localitats del teatre, que a principis de setmana va penjar el cartell de complet. 'A cau d'orella' és el primer espectacle de la nova edició del projecte educatiu de la Fundació ONCA.

“No hi ha text, entre cançó i cançó no hi ha paraula i això, malgrat que pugui semblar contradictori, ens ajuda ha explica moltes coses”, ha descrit la veu de l'espectacle, Elena Pereta. Pereta està acompanyada dalt de l'escenari per quatre companys, que són els encarregats de tocar 'Sol solet', 'Si la barqueta es tomba' o 'En Jan petit', entre altres cançons infantils. “Completem el contingut de cada cançó a través de la posada en escena”, ha destacat el director artístic, Pablo Paz, abans de l'inici de l'obra.

L’estètica pròpia dels anys 1920-1930 i del món del jazz queda accentuada en el vestuari de l’obra i en les sonoritats, amb petites pinzellades pròpies d’un món surrealista o fins i tot de l’estètica pròpia dels hippies dels anys 1960-1970. Tot plegat de la mà de la companyia Com sona, que fa gairebé cinc anys que viatge pel territori català apropant aquest espectacle als més menuts amb funcions familiars o escolars. La interacció amb el públic, a través de les cançons, és també un element clau de l'espectacle. “Cantar les cançons populars més típiques d'una manera una mica diferent”, ha conclòs Pereta.

El projecte del 2018 de la Fundació ONCA continuarà el 14 d’abril amb d’'El flautista d’Hamelín' amb Maquineta Produccions. Percussió de butxaca presentaran 'Desconcert' el dissabte 12 de maig. El dissabte 29 de setembre serà el torn de l’actuació 'El bosc màgic d’en Floc' de Concerts per a nadons i el projecte d’enguany finalitzarà amb el divulgador David Puertas i el seu conte 'Des d’aquell dia les trompes són recargolades', el dissabte 10 de novembre. L'objectiu és formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família.