Aquest dissabte s'ha celebrat, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, la quarta edició de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. Hi han participat un total de vuit equips del Lycee Comte de Foix, del Col·legi Sant Ermengol, del Col·legi Espanyol Maria Moliner i de l'Escola Andorrana de Batxillerat, dos equips per cada centre educatiu del país. Durant tot el matí, una quarantena d'alumnes de primer de Batxillerat han estat debatent sobre si l'humor té límits i, finalment, els Menairons de l'Escola Andorrana s'han proclamat guanyadors, vencent en el debat final el Debat Team del Col·legi Espanyol Maria Moliner.

Ara, l'equip dels Menairons serà l'encarregat de representar la Universitat d'Andorra (UdA) a la fase final de la Lliga de Debat de la Xarxa Vives d'universitats 2018, que tindrà lloc de l'11 al 13 d'abril a la Universitat Miguel Hernández d'Elx. Aquí hi competiran els guanyadors de les fases locals organitzades per cadascuna de la vintena d'universitats dels quatre estats europeus (Espanya, França, Itàlia i Andorra) que formen part de la Xarxa Vives, la qual agrupa tots aquells centres que integren societats de parla i cultura catalana.

El posicionament dels equips a favor o en contra del tema de discussió es va decidir per sorteig. Han tingut un temps per preparar el debat a l'escola, amb l'ajuda de les professores de català i, fins i tot, els hi han fet alguna xerrada, ha explicat Carlota Anadon, una de les integrants de l'equip guanyador. En el seu cas, han hagut de defensar que l'humor sí que té límits. Anadon ha explicat que, entre altres coses, han argumentat que “s'ha de respectar la humanitat i els estereotips o complexos que pugui tenir una persona, per tal de conscienciar la societat i evitar successos dramàtics”, utilitzant el suïcidi com a exemple. L'alumne de l'Escola Andorrana de Batxillerat ha comentat que creia que arribaria més lluny l'altre equip de l'escola, apuntant que “no m'esperava que fos tan difícil i tan seriós”, en referència al debat. Ara bé, Carlota Anadon s'ha mostrat orgullosa de l'actuació del seu equip i ha expressat que li ha agradat molt l'experiència. Sobre la participació a la fase final, Anadon ha destacat que “el nivell és molt alt” i que veu difícil que puguin guanyar. “Amb la victòria d'avui ja estem contents”, ha puntualitzat.

Al final, el professor de l'UdA, Florenci Pla, ha fet una valoració molt positiva de la competició i ha destacat l'evolució que ha tingut la Lliga de Debat amb aquests quatre anys que fa que es celebra. Pla ha comentat que la diferència més gran va ser entre el primer i el segon any, perquè els professors que preparen els alumnes no coneixien aquesta prova i no l'havien viscut mai. “Ara ja tenen una estratègia i saben com organitzar-se”, ha puntualitzat el professor universitari. Florenci Pla ha explicat que aquesta activitat ensenya els alumnes a ser crítics i a treure les seves pròpies conclusions d'allò que els hi expliquen, donat que, cada cop més, “estem en una societat on ens creiem tot el que trobem”, ha apuntat. Per últim, sobre el tema de discussió, Pla ha dit que “ha coincidit amb una etapa molt bona”, perquè darrerament han aparegut notícies que giraven al voltant del tema (l'humor i els seus límits).

El jurat de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat l'han integrat Joan Sans, Cap del Servei de Política Lingüística d'Andorra; Àlex Lliteras, director del programa 'Ara i Aquí' de RNA, i Gualbert Osorio, director de l'antiga Ràdio Andorra. Tots tres components han hagut de valorar, de manera individual: que la presentació de la tesi per part dels equips fos sòlida, la qualitat del discurs (estructura, coherència de les idees, originalitat…), una demostració de domini del tema per part dels integrants de cada equip i convenciment amb el que estaven defensant, flexibilitat a l'hora de donar torn de paraula als arguments contraris, els aspectes formals de l'exposició i posada en escena (riquesa de vocabulari, correcció semàntica…) i, per últim, l'actitud (sobretot el respecte per l'adversari).

A la Lliga de Debat, a banda dels equips, hi han assistit companys de classe dels participants, professors i familiars dels joves. La voluntat de la Universitat d'Andorra és continuar endavant amb aquesta competició els propers anys. Des del centre universitari recorden que cada cop més, l'ensenyament es dirigeix cap a les competències, i el debat és una bona manera de posar en pràctica la comunicació en català.