La banda que està triomfant, i de quina manera, a França, ja ha arribat a Andorra. Els Kids United actuaran aquesta tarda a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany en el marc de la temporada cultural francesa i des de ja fa dies el concert ha hagut de penjar el cartell de complet. Les 1.400 localitats estaran plenes de fans incondicionals dels cinc infants que formen el grup. Kids United va néixer el 2015 a causa d'una campanya d'Unicef i tres anys després d'aquell moment el grup s'ha més que consolidat i ja tenen tres àlbums sota del braç, el primer, 'Un monde meilleur', es va convertir en disc de diamant.

Els cinc joves, que tenen edats entre els 10 i els 17 anys, s'han presentat davant de la premsa i també enfront l'atenta mirada d'una colla d'estudiants de l'Escola Andorrana de Canillo, que aquesta vegada han fet de periodistes. L'ambaixadora francesa a Andorra, Jocelyne Caballero, ha agraït que el grup hagi escollit Andorra per realitzar el concert fora de les fronteres franceses i ha apuntat que l'objectiu que es buscava amb la temporada d'acostar la cultura als més menuts de casa s'ha aconseguit. Per la seva banda els artistes infants han expressat que els fa il·lusió ser al Principat, tot i que han apuntat que hi fa força fred. “És molt positiu tenir un retorn per part del públic, però a vegades està bé que les nostres famílies ens ajudin a mantenir els peus a terra per continuar amb una actitud humil”, ha explicat un dels membres del grup, Gabriel Gros, que ha indicat que els familiars sempre els acompanyen allà on van.

Nilusi Nissanka ha confessat que a vegades estan una mica estressats abans de pujar a l'escenari, però estan molt contents de poder-ho fer. Els joves també han explicat que a vegades l'assistència normal a l'escola es veu alterada pels viatges que fan i han de fer el curs per correspondència. Tot i això, diuen que intenten que tot pugui continuar la màxima normalitat i que la vida quotidiana es pugui alterar el menys possible. “No ens esperàvem tot aquest èxit, hi ha persones al carrer que ens reconeixen i hem de signar autògrafs i tot això ens fa molt contents”, ha dit Esteban Durand.

Els alumnes de l'Escola Andorrana de Canillo han pogut preguntar diverses qüestions als seus fans. “Ha estat un plaer poder-los conèixer”, ha apuntat un dels nens. El concert se celebrarà aquest dissabte a partir de les set de la tarda a la sala del Prat del Roure d'Escaldes-Engordany i ha rebut el suport d'Andbank.