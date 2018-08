El Punt d'Informació Juvenil (PIJ) d'Encamp ha acollit, aquest dissabte al matí, el segon dels dos tallers que havia programat per aquest mes de febrer, titulat 'Relaxa't'. Es tractava de demostrar als joves com els treballs manuals els poden ajudar en moments d'estrès, retrobant l'equilibri a través de la connexió amb ells mateixos. I la manera de treballar-ho ha estat confeccionant una manta XXL, però sense utilitzar agulles de cosir. Hi han assistit mitja dotzena de noies i algunes mares.

Abans de començar, la responsable del PIJ d'Encamp, Cristina Segura, ha explicat a les assistents com l'activitat que anaven a realitzar els ajudaria a treballar els dos hemisferis del cervell, el dret i l'esquerre. Segura ha destacat que quan els dos hemisferis treballen conjuntament es generen unes sinergies, la qual cosa ajuda a relaxar-se, enfocar-se i, fins i tot, es pot arribar a un estat de meditació. Han teixit una manta XXL només amb les mans, amb l'ajuda de la Lluïsa Fernández de 'Cosas de Llu'. “El fet de fer anar les mans alhora que el cervell, ens obliga a aquesta sinergia d'enfocar certes parts de l'hemisferi dret i d'altres de l'hemisferi esquerre”, ha comentat la responsable del PIJ.

Entre els beneficis que l'activitat podia aportar als joves, Cristina Segura ha dit que “sabem que connecten molt amb les seves emocions, amb pensaments que potser són una mica repetitius, que estan ocupats mentalment amb alguna cosa; i el fet de demanar molta precisió els obliga molt a parar-se i centrar-se”. D'alguna manera molt inconscient, els joves es relaxen i arriben a veure les coses molt més clares, a entendre molts dels pensaments que els hi venen, alguna emoció, i a conjugar això d'una manera molt harmònica. I els cabdells de llana representen, d'alguna manera, aquest embolic, aquest engranatge. El fet d'anar-los desfilant i treballant amb les mans, sabent que la mà dreta funciona amb l'hemisferi esquerre del cervell i al revés, els obliga a estar molt atents, el que seria el concepte “aquí i ara”, ha apuntat Segura.

Des del Punt d'Informació Juvenil d'Encamp no descarten tornar a repetir, properament, el taller 'Relaxa't', ja que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense poder participar-hi perquè no hi havia prou espai per acollir a més participants.