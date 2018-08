Treballar la part tecnològica, la científica i els valors. Aquests són els punts forts del projecte de la First Lego League en la què diferents equips andorrans estan competint a nivell català aquests dies després que es fes una competició a Andorra. La setmana passada estudiants de la Sagrada Família i del Janer van anar a Vic a competir i aquest cap de setmana, concretament dissabte, serà el torn per a les escoles andorranes de segona ensenyança d’Ordino, d’Encamp i de Santa Coloma. Els alumnes fa dies que es preparen i aquest divendres ultimaven els darrers detalls. L’objectiu: fer-ho el millor que es pugui, tal com destacaven aquest divendres el responsable de l’equip d’Ordino, Moisès Jaen, i els vuit alumnes de primer i quart de segona ensenyança d’aquesta escola, que viatjaran aquest dissabte a Lleida buscant una plaça per a la final espanyola. A banda de la classificació també poden guanyar premis en diferents categories.

Els alumnes han hagut de dissenyar un robot que han programat perquè atengui un seguit d’ordres. Un dels alumnes, l’Abdel Ferré, explicava que ha estat “complicat ja que la programació ha de ser molt precisa” i, a més a més, cal fer la construcció del robot. D’altra banda, han elaborat un projecte científic en què han hagut de treballar sobre l’aigua i, en el cas d’Ordino, tal com han explicat la Júlia Cases i la Dúnia Urrea, serà com “un miniteatre” amb compradors i venedors en què hauran de donar explicacions sobre la venda d’un vàter que funcionés reutilitzant l’aigua. A l’últim, han treballat els valors, la qual cosa, segons Jaen, els serveix per incidir en aspectes com “el treball en equip, el respecte als companys, l’aportació d’idees, el respecte a les idees dels altres o valorar les qualitats de l’altre”.

Tal com exposaven serà “molt difícil” que puguin guanyar ja que “hi ha equips molt potents” que, tal com explica Jaen, comencen a treballar el projecte tot just quan s’anuncia el repte per a aquell any, és a dir, a mitjans d’agost i que, a més, tenen els robots fets d’altres anys. L’Abdel destacava que l’experiència ha estat “molt enriquidora” i que li agradaria molt passar a la següent fase mentre que la Dúnia i la Júlia han destacat que ha estat “molt xulo i molt inspirador”.

Andorra Telecom valora el fet que aquests equips puguin continuar competint després de les finals andorranes i els dona suport en el transport a Catalunya. I destaquen, molt especialment, els valors que es treballen en aquest projecte. D'un total de 36 equips, el Janer va quedar en 15è lloc en el joc del robot. L'escola Sagrada Família va quedar en 23è lloc del robot i, a més, va aconseguir un dels premis al pòster de valors. Ara caldrà veure quina és la sort que tindran les tres escoles andorranes.