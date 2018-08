El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que per resoldre els problemes sobre l’habitatge, com l’increment dels preus dels lloguers, calen “solucions ponderades” ja que si se’n prenen “d’extremes poden tenir un efecte pervers”. D’aquesta manera, no es veu de bon ull la proposta que ha fet la Unió Sindical d’Andorra (USdA) de limitar els preus del lloguer a un 30% del salari mig. De fet, ha alertat que com més limitacions es facin ens els contractes de lloguer menys es fomentarà que es posin al mercat o que hi hagi obra nova.

Així, Espot ha destacat que els problemes de l’habitatge “preocupen” el Govern i ha afegit que s’hi està treballant, però també ha destacat que hi ha qüestions que no es poden resoldre “amb un decret”. Així, creu que la limitació d’un màxim del preu del lloguer no és factible, ja que ha recordat que els contractes de lloguer tenen un abast entre persones privades i que limitacions tant estrictes podrien arribar a suposar que la justícia pogués determinar que l’executiu s’ha excedit en les seves funcions. Així, ha apel·lat a una “reflexió pausada i serena” tot i que amb “immediatesa” al voltant del problema de l’habitatge i ha anunciat que la setmana que ve la taula que es va crear al respecte ja proposarà algunes mesures al consell de ministres per al seu estudi. A més, ha recordat que hi ha pendent l’aprovació de la modificació de la llei de finques urbanes.