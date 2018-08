El director d'Starup Grind, Ferran Martínez, ha presentat l'ecosistema emprenedor del país i el treball que s'està fent amb la comissió AndBlockchain de la Confederació Empresarial Andorra (CEA) a l'Startup Grind Global Conference 2018 i a l'Startup Program. Martínez ha explicat a diversos inversors ('Venture Capital') de San Francisco, basats a Palo Alto i Silicon Valley, les especificitats d'Andorra per tamany, qualitat de vida, situació geogràfica i talent emprenedor. La presentació ha despertat molt interés també en l'àmbit del Blockchain, ja que s'ha valorat molt positivament els progressos d'un petit país en aquesta nova tecnologia.

Aquesta estada de Ferran Martínez a San Francisco i les properes que tindran lloc aquest mateix any serviran per continuar creant una xarxa global, amb l'objectiu de compartir coneixement que aporti valor a Andorra. Startup Grind iniciarà les seves activitats al país amb unes conferències amb ponents de primer nivell en el seu sector que seran emeses en 'streaming' per Google i que ajudaran a reforçar el missatge d'Andorra com un país modern i obert a l'atracció de talent i de les tecnologies disruptives.

L'Startup Grind Global Conference ha comptat amb la participació de 7.000 emprenedors i més de 50 patrocinadors que han escoltat les intervencions de 150 ponents que han explicat les seves experiències. Pel que fa a l'Startup Program s'han presentat 50 'startups' escollides entre més de 1.500, que han exposat davant de grans empresaris, com el fundador de Tesla, el de Fitbit, el conseller delegat de Google For Entrepreneurs o la responsable del Silicon Valley Bank. Startup Grind, creada el 2010 a Silicon Valley (com Apple o HP) és una comunitat global dissenyada per educar, inspirar i connectar els emprenedors. Cada esdeveniment mensual, que s'allotja a més de 200 ciutats i 100 països, compta amb un fundador, innovador, educador o inversor local que comparteix la seva història i les lliçons apreses a la construcció d'una gran empresa. Aquests esdeveniments ofereixen oportunitats de creació de xarxes amb iniciatives sorprenents i emprenedors locals, i donen inspiració als emprenedors per al viatge inicial. Google for Entrepreneurs està impulsant Startup Grind.