Ara fa pràcticament un any que la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), amb la col·laboració d'Ski Andorra, va presentar un reglament amb el conjunt de normes a seguir dins les pistes per part dels practicants de l'esquí de muntanya, un esport en auge que no para de guanyar adeptes al país. Un bon exemple de la febre pel 'randonnée' és l'èxit de convocatòria que ha tingut l'Andorra Skimo, competició que se celebra al país aquest cap de setmana. D'entre les normes que establia el reglament, destaquen la prohibició de fer 'randonnée' amb gos, l'obligació de pujar en fila índia o la prohibició de practicar aquest esport a les pistes entre les 22 i les 7 hores (tot i que sense contemplar sancions). Onze mesos després de la seva entrada en vigor, tant la FAM com els dominis esquiables es feliciten de com està funcionant. També han notat, en línies generals, un canvi de comportament dels practicants de l'esquí de muntanya, que permet millorar la convivència amb el gran client de les estacions: els que practiquen esquí alpí.

“S'ha posat ordre” a tot plegat, ha defensat el president de la FAM, Jaume Esteve, en relació a l'aplicació d'aquest reglament. El fet de marcar unes normes clares ha permès que els 'randonaires' sàpiguen millor quan poden practicar aquest esport, on i de quina manera, fet que ha facilitat que se “suavitzi la relació i l'ambient”. “La convivència és millor”, ha afegit, i durant aquesta temporada no s'ha registrat “cap problema major de comportament”.

Esteve també celebra els esforços que han fet les estacions per facilitar la pràctica del 'randonnée' i perquè aquesta entorpeixi al mínim els descensos dels esquiadors convencionals. S'han mogut els 'trolls' que treballen un cop tanquen les pistes i s'ha treballat per treure el màxim dels cables de les pistes més assídues dels esquiadors que les pugen a la tarda i vespre. En qualsevol cas, Esteve ha remarcat que no s'han de quedar aquí i s'ha de seguir la política d'ampliar circuits (fora de les pistes) així com de millorar els existents.

Per part de les estacions, el director general de Pal-Arinsal, Josep Marticella, ha assegurat que cada vegada estan “més satisfets amb la integració”. I aquesta integració, al seu parer, passa perquè els esquiadors de muntanya utilitzen cada vegada més els circuits existents, sis en el cas de Pal-Arinsal. Confirmant el que demana Esteve, l'any vinent aquests es milloraran per fer-los més atractius, sobretot per als qui encara opten per fer 'randonnée' a pistes. La voluntat és sobretot apartar-los de les pistes d'esquí alpí els dies de més afluència de clients.

Marticella també ha celebrat que la majoria dels esquiadors de muntanya consumeixen a la restauració de les estacions, tot i que n'hi ha de “radicals” que només pugen a entrenar i marxen. A aquests darrers els “anima” a col·laborar tenint en compte l'esforç econòmic, de persones i de temps que representa tenir contents als 'randonaires'. Per posar un exemple, hi ha pisters que es dediquen a fer tasques d'informació als qui fan esquí de muntanya un cop tanca l'estació, a més de “la inversió important” que s'ha fet per canviar els punts d'ancoratge de les màquines, de manera que cap cable travessi zones d'esquí de muntanya i evitar així accidents. Tot i que encara n'hi ha que fan la seva, i fins i tot que esquien a partir de les 22 hores, cosa que està prohibit, recorda Marticella.

Per part d'Arcalís, el director de l'estació, Xabier Ajona, també corrobora que la convivència ha millorat, tot i que en el cas de les pistes ordinenques, és més complicat poder treure tots els cables i ancoratges de les pistes freqüentades pels 'randonaires'. Fet que fa augmentar el perill d'accidents quan emprenen la baixada i ja no hi ha llum de dia.

Cal tenir en compte que el darrer accident mortal d'un esquiador de muntanya va tenir lloc el febrer 2014 a les pistes d'Arinsal, i precisament va ser a causa d'un cable d'una màquina mentre l'home, andorrà, baixava per una pista a la nit.

Grandvalira millorarà els recorreguts

A Grandvalira, el director tècnic de Grandvalira-Saetde, Philippe Borel, se suma als seus companys assegurant que han notat millora en el comportament dels esquiadors de muntanya, sobretot des que es va presentar el reglament. Així mateix, i de cara a la temporada vinent, es milloraran els circuits actuals, sense previsió de fer-ne més.

Finalment, el director tècnic de Grandvalira-Ensisa, Enric Barbier, també considera que la convivència “ha millorat”, tot i lamentar que encara hi ha practicants d'esquí de muntanya que, quan van per pistes, “fan el que els dona la gana”. Els qui opten per seguir els camins marcats per l'estació han augmentat, però encara no són majoria. L'objectiu és que ho siguin, motiu pel qual l'hivern vinent es millorarà la senyalització i abalisament d'aquests recorreguts, ha informat Barbier.

Sancions, de moment descartades

De moment, i veient que la situació està força normalitzada, des de la FAM no es preveu ampliar la normativa en un futur proper (sí potser més endavant), ni tampoc començar a aplicar sancions als qui incompleixin el reglament, ha assegurat Esteve.