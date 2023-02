Seguro que alguna vez habrás puesto el despertador por la noche a la hora de siempre y, cuando llega la mañana y suena no eres capaz de despertarte y mucho menos levantarte. Los síntomas de la Dysania son: no poder despertarte antes de 30 minutos desde que suena el despertador, aunque escuchas el despertador nuestro cuerpo no reacciona, estar en un estado de vigilia entre el sueño y el despertar y una vez logras despertar, la mente permanece nublada y confusa.