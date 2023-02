Orinar sobre la picadura de una medusa: ¿mito o realidad?

Los expertos desmienten los mitos populares de actuación contra las picaduras de medusas como echar orina, ya que sólo contribuiría a extender el tóxico inoculado y puede agravar la erupción cutánea. Para las picaduras de medusa, se recomienda en primer lugar limpiar la zona afectada, si puede ser con suero fisiológico, y en caso de no haber con agua salada. Una vez limpia la zona, para disminuir el escozor de la picadura, se debe aplicar frío a la zona afectada durante 15 minutos aproximadamente, pero no el hielo directamente sobre la picadura, sino cubierto con algún paño o toalla. A la vez, es conveniente ir observando que no cambia su ritmo respiratorio, ni cardiaco.