The Med Fest, el evento para que los jóvenes aborden los problemas que les preocupan

The Med Fest es una iniciativa de la Fundación Friedrich Naumann donde los jóvenes son los protagonistas. En esta oportunidad The Med Fest se nos presenta como un festival donde se trataran las principales preocupaciones de los jóvenes hoy día.

Esta es la primera edición del festival y se estarán tratando temas como el impacto de la triple crisis, diversidad, desinformación y fake news, migración y emprendimiento, por invitados nacionales e internacionales como la Comediante Sara Escudero, la Diputada al Congreso Sara Giménez, el Antropólogo José Ignacio Pichardo, el Activista LGTB Enrique Alex, el DJ Marco Llorente, y la Jefa de Asuntos Políticos de la Embajada de la República Federal de Alemania.

En esta ocasión la Fundación Friedrich Naumann aparece con una propuesta única para los jóvenes y no tan jóvenes que decidan unirse, se trata de pasar el día rodeados de amigos, buena gastronomía, buena música pero sobre todo, información actualizada y de las mejores fuentes, expertos, artistas, influencers, músicos.

Cabe destacar que aunque el festival está enfocado en los jóvenes, puede asistir cualquier persona en etapa universitaria y post universitaria que quiera aprender y participar en los debates. El festival se realizará en el edificio del COAM (Colegio Oficial de Arquitectura de Madrid) el próximo jueves 24 de noviembre de 15.30 a 23.00 h.

La Fundación Friedrich Naumann

La fundación fue creada en la década de los cincuenta en homenaje a Friedrich Naumann, de hecho se le considera como una de las fundaciones políticas alemanas más importantes y se creó con el firme propósito impulsar la ideología del liberalismo a nivel internacional.

Ante un escenario tan complejo como el que vivimos actualmente, donde los tiempos de guerra suenan y con mucha fuerza, crisis políticas por doquier, crisis económicas y financieras, la fundación Friedrich Naumann ha decidido dar un paso adelante pensando en la tranquilidad de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, los jóvenes.

Estamos hablando de jóvenes que se han enfrentado a una pandemia mundial con el COVID -19, una guerra entre Ucrania y Rusia, una crisis energética y económica producto de la guerra que amenaza con extenderse cada día mas y una crisis climática bestial que ha traído como consecuencia una serie de eventos naturales que han afectado al planeta entero.

Ante esta realidad tan compleja, la Fundación Friedrich Naumann decide atender las necesidades de información y sobre todo de expresarse de los más jóvenes y toma la iniciática con la convocatoria a The Med Fest.

The Med Fest se convierte en el escenario perfecto para que los jóvenes puedan entonces expresarse libremente sobre sus preocupaciones y el futuro, y escuchar de primera mano las experiencias de representantes destacados de una amplia gama de sectores, para tratar temas que les afectan directamente.

Para abordar estos temas, la Fundación cuenta con la participación de ponentes de primera línea y que además se han seleccionado pensando en tratar esos temas que están afectando distintos ámbitos de la sociedad actualmente, la economía, la discriminación, los nuevos emprendimientos y la comunicación en redes sociales.

¿Por qué es importante The Med Fest?

En The Med Fest se estarán tratando temas polémicos y de actualidad, temas que afectan a todos y en especial a los jóvenes, por lo que es el momento idóneo para conocer de primera mano, de los que más saben.

El objetivo central del festival, además de tratar estos temas tan polémicos que preocupan a todos, es intentar que los jóvenes se sientan partícipes del futuro de Europa y la región Mediterránea, mostrarles una visión un poco más positiva de la región y de lo que está por venir para la región.

Tomando las palabras de David Henneberger, director de la Fundación en España, “la Fundación tiene grandes esperanzas y estamos seguros de que podemos lograr posicionar el festival a lo largo de los años como El evento mediterráneo en el que todos quieren estar, porque es informativo, divertido y creativo”.

Sin lugar a dudas es una iniciativa de la Fundación Friedrich Naumann que promete convertirse en una experiencia para todos los jóvenes que decidan participar en este festival, pero sobre todo promete convertirse en un referente y en el punto de partida para futuros eventos donde los jóvenes puedan expresarse libremente y mostrar sus ideas y preocupaciones por el futuro de Europa en la geopolítica mundial.

No lo olvides, si estas en Madrid, si no tienes un plan para ese día y estás buscando un escenario donde puedas expresar tus ideas y escuchar la opinión de los que más saben, tienes que participar en The Med Fest, este próximo jueves 24 de noviembre desde las 15.00 hasta las 23.00 h en el edificio COAM.

Para más información sobre como adquirir las entradas y descargar el programa completo del evento, puedes visitar el sitio web https://themedfest.com/