El jugador del Borussia Dortmund Nico Schulz, investigado por presunta violencia de género

La Fiscalía de la ciudad de Dortmund, en el oeste de Alemania, confirmó el inicio de una investigación por violencia de género contra el jugador del Borussia Dortmund Nico Schulz, quien según comunicó este domingo el club de la Bundesliga niega las acusaciones formuladas por su exnovia. “Nico Schulz nos informó de que se defenderá de estas acusaciones con ayuda de un abogado y, además, reclama la presunción de inocencia”, anunció el Dortmund en un comunicado.

Anteriormente, la Fiscalía de Dortmund confirmó a dpa las investigaciones contra el exinternacional alemán, de 29 años, y un registro domiciliario. “Las acusaciones formuladas (contra Schulz), de las que el Borussia Dortmund no tenía conocimiento hasta los informes de los medios de comunicación, son extremadamente graves e impactantes para el club”, señala el Dortmund.

“El Borussia Dortmund se lo toma muy en serio y se distancia de cualquier forma de violencia. Sin embargo, el Borussia Dortmund no es parte del procedimiento y no tiene acceso a los expedientes de investigación ni a las presuntas acusaciones penales”, agrega el comunicado. Según el diario ‘Bild am Sonntag’, las acusaciones fueron formuladas por una exnovia de Schulz. El jugado no formó parte de la plantilla del Borussia Dortmund en el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen el sábado por la noche.

Además, también fueron desactivadas las cuentas de Schulz en Twitter e Instagram. “El Borussia Dortmund, en base a la cobertura mediática de ayer sobre las acusaciones penales -relativas a la vida privada de Nico Schulz- mantuvo inmediatamente conversaciones con el jugador y sus asesores”, señala el comunicado. “El jugador niega las acusaciones penales formuladas en su contra”, añade. Schulz llegó al Dortmund en 2019 tras pasar por el TSG 1899 Hoffenheim, el Borussia Mönchengladbach y el Hertha. En Dortmund, Schulz era considerado un candidato a ser transferido antes de que el caso saliera a la luz. El lateral disputó doce partidos con la selección alemana y su última aparición fue el 11 de noviembre de 2020 en la victoria por 1-0 ante la República Checa.

“Dado que se trata de un caso que se encuentra en las primeras fases de la investigación y que la situación fáctica y jurídica es extremadamente confusa para el Borussia Dortmund, actualmente no podemos decidir sobre ninguna medida de derecho laboral o disciplinaria de forma fiable y con seguridad jurídica”, anunció el Dortmund. “Sin embargo, nos reservamos el derecho de hacerlo en cualquier momento para cuando sepamos objetivamente más”, destacó el club en su comunicado a la prensa.