A Marta Peñate la hemos visto experimentar muchísimos cambios en su físico. Y es que, desde que la vimos en La Casa Fuerte y en La isla de las tentaciones, no ha dejado de hacerse notar en la opinión pública, por ese gusto impresionante que tiene por la transformación de algunas partes de su cuerpo. La ex concursante de Gran Hermano, es de esos rostros que hemos venido viendo evolucionado con el tiempo. No solo hablamos por lo profesional, sino también desde lo físico.

Mediante sus publicaciones en las redes sociales, se ha convertido en el tema de conversación de miles de fanáticos ante las prácticas estéticas que tiene. Es por ello, que te vamos a desvelar con lujos y detalles qué se ha hecho Marta Peñate para lucir ahora mismo más guapa, porque debemos recordar que a ella le gusta como se ve actualmente.