Esos guerreros con faldas

Sí, no se puede negar que ‘Braveheart‘ es una de las grandes películas de todos los tiempos, y uno de los mayores logros de Mel Gibson. De hecho, nunca una batalla de hombres con falda había llegado a ser tan masculino. Aún así, esto es un error.

Es cierto que las faldas escocesas, los kilts, se inventaron mucho más tarde, pero la verdad es que no usan kilts, sino una prenda propia de los Highlands. ¿Entonces cuál es el error? Que William Wallace no pertenecía a las Tierras Altas, sino a las bajas, a las Lowlands. Así que sí, sigue siendo un error, no histórico, pero sí de falta de contexto.

¿Quién dice que los historiadores no son útiles? Con lo sencillo que sería poner en nómina a un experto, y no cagarla de este modo.