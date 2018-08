Abierto el plazo para solicitar ayudas al emprendimiento en mercados para 2018

Ya está abierto el plazo para solicitar las ayudas al emprendimiento para mercados correspondientes a 2018. El Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) publicó ayer la convocatoria pública de subvenciones para esta actividad, que podrán solicitarse hasta el próximo día 11 de septiembre.

Como se recordará, esta línea de ayudas fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza en julio pasado, con una dotación económica total de 150.000 euros, de los que de 75.000 euros serán para gasto corriente y otros 75.000 euros para gasto inventariable.

Hay que destacar que, dentro de la estrategia de revitalización de los mercados de proximidad que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza, la línea de ayudas para gasto corriente se ha incrementado en 25.000 euros, con lo cual se cuenta con 75.000 euros para este cometidos. Además, se ha creado una nueva línea de subvenciones para gasto inventariable, dotadas con otros 75.000 euros.

A estas ayudas pueden optar tanto mercados públicos como privados. Los beneficiarios podrán ser las asociaciones de vendedores de mercados, los propietarios o arrendatarios de puestos, las comunidades de propietarios, usuarios o similares y las entidades interesadas en implantar actuaciones que encajen en los objetivos descritos en las bases. Las subvenciones que se pueden solicitar son de dos tipos:

Para gasto corriente, pueden optar a las subvenciones:

Proyectos de promoción de los mercados de barrio: merchandising, publicidad, páginas web, demostraciones de cocina y degustaciones, etc.

Proyectos de promoción de relaciones con el vecindario del barrio: apertura de espacios para actividades abiertas de tipo gastronómico, cultural, etc., o, en general, para favorecer la relación con las asociaciones del barrio y realizar actividades conjuntas.

Proyectos para mejorar el servicio al público: comercio online en uno, varios o todos los puestos de un mercado de barrio, venta a domicilio, etc.

Igualmente, se apuesta por apoyar a los nuevos emprendedores, y se incluyen ayudas para apertura de puestos vacíos en los mercados de barrio, ya sea para venta detallista o para espacios abiertos al público que requieran de escasa superficie. Se financiará el 50% del alquiler mensual.

Para gasto inventariable, pueden optar a las subvenciones:

Proyectos de obras para mejorar el aspecto general del mercado, servicios prestados y señalética.

Proyectos para crear espacios comunes en los que realizar actividades abiertas de tipo gastronómico, cultural, etc.. o, en general, para favorecer la promoción de los mercados.

Proyectos para remodelar, por parte de un nuevo detallista, puestos individuales de nueva apertura en mercados con puestos vacantes.

Cada solicitante podrá presentar un sólo proyecto subvencionable, que puede solicitar subvención para uno o para los dos tipos de ayudas, y contener varias líneas de actuación.

El Gobierno municipal ha dado continuidad a estas nuevas acciones de apoyo, al incluirlas por segundo año en el presupuesto municipal y ampliado tanto el importe como las líneas de actuación.