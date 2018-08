Una pareja de Zaragoza vive en un Renault Megane

"Vivimos aquí desde mayo, cuando mi madre me echó de casa", afirma María Luisa. La mujer, de 42 años, explica que ella padece crioglobulinemia, una enfermedad que limita los movimientos de sus manos. Su pareja, que sufre un trastorno bipolar, decidió no dejarla sola y vivir con ella en el coche. "Hemos intentado alquilar un piso, pero como nadie nos avala no lo hemos conseguido", sostiene la mujer.

"Intentamos molestar lo menos posible. Nos pasamos el día en el coche y salimos por la noche a asearnos y a lavar la ropa", afirman María Luisa y Carlos, que lamentan que hay vecinos que les han llegado a tirar cosas y otros que les han insultado, aunque ellos no le dan mayor importancia y lo que realmente quieren es conseguir un piso para dejar de vivir en su Renault Megane.

Desde la concejalía que dirige la vicealcaldesa Luisa Broto comentan que hace un tiempo que aplicaron con esta pareja el programa de erradicación del chabolismo. De hecho, apuntan que se les ha ofrecido el traslado al albergue municipal, pero la pareja ha rechazado el ofrecimiento. "Ya estuvimos en el albergue hospedados hace un tiempo y nos robaron. No queremos volver", concluye María Luisa.