La música joven de Zaragoza regresa a la plaza Aragón

Dada la buena aceptación por el público y las jóvenes bandas de Zaragoza, el Servicio de Juventud del Ayuntamiento repite los tres últimos domingos de julio y septiembre su propuesta de 'Bandas Callejeras'. Una iniciativa organizada en el marco del programa 12 Lunas, en colaboración con 'Zgz Conciertos', con el objetivo de dar a conocer artistas y bandas jóvenes de la ciudad.

Durante los meses de abril y mayo ya se celebraron estas actuaciones en directo a cargo de las las bandas 98 Birds, Lux Naturans, S.I.X., Noa A, Herizo, Brotes Verdes, Manuel de la Cueva and The Breeze y Made In Primavera. En esta ocasión el ciclo da cabida a nuevos estilos y artistas

Los conciertos serán los días 15, 22, y 29 de julio y regresarán los días 16, 23 y 30 de septiembre de 12:00 a 13:30h en la plaza Aragón de Zaragoza.

Los grupos participantes son:

JULIO:

- Domingo 15- Setback

- Domingo 22- S.O.S.

- Domingo 29- Zynk



SEPTIEMBRE

- Domingo 16- Jodidos Jambos + Sheva

- Domingo 23- Marla Sloan

- Domingo 30- White Coven