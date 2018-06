Llega a Zaragoza el Festival de Jazz

Organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y Siamm Producciones, el festival crece cualitativamente pero también en número de actividades. Así a lo largo de noviembre se desarrollarán medio centenar de actuaciones en diferentes espacios de la ciudad. Tendrán mayor protagonismo los grupos de talento local y habrá diferentes guiños al cine.

La programación arrancará el 16 de noviembre con el pianista Michel Camilo, que vuelve a Zaragoza después de varios años de ausencia para deleitarnos con su depurada técnica y composición, que le han valido varios Grammys. Ese mismo fin de semana la trompeta de Randy Brecker y el saxo de Bill Evans sonarán en el escenario de la Multiusos. Juntos forman Soulbop XL, un proyecto musical que en su décimo quinto aniversario traerá también a Zaragoza al histórico batería Simon Phillips.

La segunda semana tendrá como protagonistas al bajo de Richard Bona y sus raices africanas y al contrabajo de Kyle Eastwood, que presentará su último trabajo 'In transit'. Cerrará la programación Alfredo Rodríguez, el pianista que actualmente lidera la nueva ola de músicos cubanos.

Junto a ellos, los asistentes a esta edición del festival podrán disfrutar también del talento local: DHD, In Roots, Marcos Sánchez Trío, José Luis Gutiérrez Trío e Israel González Trío.

Jazz y cine

La programación de este año del Festival de Jazz realiza varios guiños al mundo del cine, empezando por la presencia en el cartel de Charles MacPherson, que actuará el sábado 17 de noviembre. El norteamericano asesoró en temas de jazz a Clint Eastwood cuando dirigió la película 'Bird' , dedicada al genio del jazz Charlie Parker, y tocó en ella su música.

Además, por la Multiusos pasará Aaron Parks, que ha participado en diferentes bandas sonoras de las películas de Spike Lee, como 'Inside Man', 'When the Levees Broke' o 'She Hate Me'. Parks tocará junto a Gilad Hekselman y Kendrick Scott con quienes lidera el proyecto ZuperOctave.

Como novedad el Festival de Jazz se hermana en esta edición con el Festival de Cine de Zaragoza para desarrollar conjuntamente el proyecto 'Vanguardias Cine/Jazz'. En este marco el 15 de noviembre, en la Sala Luis Galve del Auditorio, tendrá lugar el espectáculo 'Un perro andaluz', ideado por Roberto Sánchez y Chus Fernández y con la actuación en directo por Trío Evo.

Además a lo largo de dos semanas la Filmoteca de Zaragoza acogerá el ciclo Jazz Cinema, con la proyección de títulos como 'Anatomía de un asesinato' de Otto Preminger, 'Tete Montoliu, una mirada' de Pere Pons, 'Medianoche en el jardín del bien y del mal', de Clint Eastwood o 'El almuerzo desnudo' de David Cronenberg.

La programación del festival se completa con una variada propuesta de actividades para todos los públicos. Como novedad este año 'El autobús del swing' recorrerá las calles de Zaragoza los domingos 11 y 18 de noviembre a mediodía. La Banda aragonesa Lambrotem Brass Band pondrá música en directo a la ciudad.

No faltarán los conciertos pedagógicos Jazz for Kids (seis sesiones realizadas los días 14, 15 y 16 de noviembre en colaboración con el Servicio de Educación del Ayuntamiento), ni la actuación de la big band del proyecto, que realizará un viaje musical a la través de la historia del jazz. Sobre el escenario, 20 jóvenes músicos aragoneses de 12 a 18 años (24 y 25 de noviembre en la Sala Luis Galve).

Además Joan Chamorro ofrecerá una masterclass en el Conservatorio Superior de Música y Josema Carrasco y Marta Pérez repetirán su taller de ilustración y cómic 'Jazz Cómic' en Harinera ZGZ.

El jazz y la literatura se volverán a unir en una performance protagonizada por la guitarra de Alonso Martínez y el cajón de Josué Barres. Será en la librería Los Portadores de Sueños el día 7 y en Cálamo el 17 de noviembre. La programación incluye también numerosos conciertos en salas musicales de la ciudad y en los centros cívicos, como el que protagonizarán Gansters Swing en La Rotonda del CC Delicias, con acceso gratuito con el abono del festival.