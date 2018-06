Zaragoza acoge un encuentro nacional sobre fotocatálisis

La capital aragonesa acoge el próximo 21 de junio un encuentro técnico estatal sobre fotocatálisis, con la premisa de 'Cómo mejorar la calidad del aire, la habitabilidad y reducir los costes de conservación de infraestructuras mediante tecnología fotocatalítica'.

David Almazán, director del congreso, y la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, han presentado este encuentro en el primero de los enclaves en los que el Ayuntamiento ha intervenido incluyendo este tipo de materiales a través de un pavimento permeable y que captura contaminantes en la ribera del río Huerva, a la altura del Instituto Goya.

La fotocatálisis parte del principio natural de descontaminación de la propia naturaleza. Al igual que la fotosíntesis, gracias a la luz solar, es capaz de eliminar CO2 para generar materia orgánica, la fotocatálisis elimina otros contaminantes habituales en la atmósfera, como son los NOx, SOx, COVs, mediante un proceso de oxidación activado por la energía solar.

La fotocatálisis es una reacción fotoquímica que convierte la energía solar en energía química en la superficie de un catalizador o sustrato, consistente en un material semiconductor que acelera la velocidad de reacción. Durante el proceso tienen lugar reacciones tanto de oxidación como de reducción. De esta forma se promueve la eliminación de la mayor parte de los contaminantes en las ciudades.

Por medio de la fotocatálisis se puede eliminar la mayor parte de los contaminantes presentes en las zonas urbanas: NOx, SOx, compuestos orgánicos volátiles (VOCs), CO, metil mercaptano, formaldehído, compuestos orgánicos clorados, compuestos poli aromáticos. Los materiales de construcción tratados con un fotocatalizador eliminan sobre todo las partículas NOx que están producidas por los vehículos, la industria y la producción de energía.

El fotocatalizador más comúnmente utilizado es el dióxido de Titanio (TiO2) y productos derivados de él.

Instalación de pavimento ecológico por primera vez en Zaragoza

También en el marco del Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza, mejora del acceso al río Huerva por la calle Martín Ruiz Anglada.

La novedad es que se realiza mediante la colocación de un pavimento ecológico y permeable que facilite tanto la infiltración de las escorrentías superficiales a la vez que supone una mejora estética del espacio de uso público y secundariamente facilitar el mantenimiento del acceso de acuerdo con los criterios del Plan Director de la Infraestructura Vede de Zaragoza.

Se trata de un tramo de 280 metros en los que el río sufre una importante presión urbanística, con la construcción de calles muy cercanas al cauce y con diferencias de cota importantes, lo que ha generado fuertes taludes verticales y un muro.

Se trata de un pavimento modular (losa) de hormigón con alta capacidad drenante entre 800 a 900 l/m2/hora, fabricado en hormigón de alta resistencia, con áridos silíceos, graníticos o basálticos utilizando en su fabricación materiales reciclados. Además su cara vista debe tener la capacidad de descontaminar el aire de Óxidos Nitrosos y otros contaminantes.

PROGRAMA DE LA JORNADA TÉCNICA DE FOTOCATÁLISIS:

Lugar: Ciudad Escolar Pignatelli

10:30 - 11:00 Recepción de asistentes.

APERTURA DE LA JORNADA

11:00 - 11:15 Inauguración de la Jornada a cargo de La Concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas Sanz.

SESIÓN I - INTRODUCCIÓN GENERAL

11:15 - 11:35 Introducción a la Fotocatálisis. David Almazán. Presidente AIF y Director Ingeniería del Terreno EPTISA.

11:35 - 11:50 Urban Pollution and what role Photocatalysis can Play

to serve citizens. Michael Humle. CEO PHOTOCAT.

SESIÓN II - PAVIMENTOS FOTOCATALÍTICOS

11:50 - 12:05 Introducción a los Pavimentos Fotocatalíticos.

David Almazán. Presidente AIF y Director Ingeniería del Terreno EPTISA.

12:05 - 12:20 Proyecto LIFE-Photoscaling. Marta Castellote.

Directora Construcción IET-CSIC.

SESIÓN III - ENVOLVENTES DE EDIFICACIÓN FOTOCATALÍTICAS

12:25 - 12:40 Nanopinturas: Soluciones de impacto ambiental negativo con superficies diseñadas para la eliminación de la polución

NOX. Adam Prats. Director Técnico NANOPINTURAS

12:40 - 12:55 Fotocatálisis, autolimpieza y durabilidad ¿ Un reto en

pinturas de exterior. Peter Mayer. Departamento Técnico. KEIM ECO-

PAINT IBERICA S.L

SESIÓN IV - MESA REDONDA. CALIDAD DEL AIRE Y FOTOCATÁLISIS: PRÓXIMOS RETOS

Josefina de la Fuente. CEO OPUS RSE

Tomás Gea. Dpto. Innovación Ayuntamiento de Barcelona

Angel Díaz. Dirección Técnica PROQUICESA

Francisco Javier Rivadulla. Phd Arquitecto. UNIVERSIDAD DE CORUÑA

Jose Antonio Ibáñez. Clúster Nanotecnología-División de Construcción.

TECNALIA