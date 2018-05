Llega a Zaragoza el mayor evento internacional de peluquería

¿Estás listo para la mayor fiesta internacional de la Peluquería? Hair Fashion Naigth L'Oreal profesional ahora en Zaragoza. La Boutique de Liss y 22 peluqueros de más de 8 salones diferentes, se unen de la mano de L'Oreal Prosspain en el Mercado Gastronómico de Puerta Cinegia este jueves 7 de junio de 20:00 a 23:30. Reserva tu citaen:

http://www.lorealprofessionnel.es/hair-fashion-night

Lisseth Galarza es embajadora de las principales marcas del mundo de la peluquería y desde hace más de 14 años se encuentra en continua formación para especializarse en la peluquería de alta gama, estilismo de cabello, dermo y fibrocapilar, barbería, creación de colecciones y personalización.

De reconocido prestigio internacional, Lisseth Galarza lleva años ubicada en Zaragoza donde recientemente ha inaugurado un nuevo local: Lisseth Galarza Studio.

Lisseth Galarza Studio es un concepto diferente de peluquerías en el que no existen las esperas, ni otros clientes. Previa cita, llegado el día y la hora elegida, Liss y su reducido equipo reciben al cliente con cava y canapés.

Lisseth aconseja y sugiere, proponiendo siempre desde el más absoluto respeto por la imagen, ayudando a sacar en cada caso el mayor partido posible... y sin espejos.

Porque en Lisseth Galarza Studio no existen los espejos. Una vez acabado el tratamiento, corte, color etc... invitan a cada cliente a pasar por el "vestidor" para elegir la prenda que más le guste y se ajuste a su imagen, las cuales se encuentran a la venta al igual que los cuadros que se exponen, el mobiliario y las lámparas del salón.

Finalmente, un photocall aparece frente al cliente para que pueda contemplar su nueva imagen.

La Boutique de Liss, está especializada en marcas profesionales reconocidas en el mercado a nivel mundial.

Lisseth Galarza es Assistant Manager de L'Oréal Professionnel y acumula varios años de experiencia en coaching de imagen y ha trabajado para importantes centros de imagen de Zaragoza y para grandes firmas de Madrid y Barcelona.