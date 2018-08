Tres adolescentes matan a un repartidor de pizzas y se comen el pedido

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años han matado a un repartidor de pizzas en Indianápolis antes de comerse el pedido que iba a entregar. El repartidor murió de un disparo mientras entregaba el pedido de la empresa Papa John's.

Los adolescentes han confesado que mataron al repartidor y que después se comieron la pizza. "La policía dice que estos hombres confesaron haber robado y asesinado al repartidor de Papa John's antes de llevarse la pizza que llevaba a casa para comérsela", publicó Fox News en su cuenta de Twitter.

Police say these men confessed to robbing and killing a Papa John's delivery driver before taking the pizza he was delivering home to eat it. https://t.co/baxoiUhIxg