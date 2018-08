Las redes sociales, como todo, tienen su parte buena y su parte mala. En ellas puedes conocer a otras personas y pasarlo bien, pero también dejan un rastro fácil de seguir en Internet. Eso es lo que le ha pasado a Naomi H. después de que la contrataran en la NASA para realizar unas prácticas.

"Cállense la puta boca. Me acaban de aceptar para hacer unas prácticas en la NASA", publicó en su cuenta de Twitter. Horas después, Homer Hickam, miembro del Consejo Nacional del Espacio, respondió a su tuit con una palabra: lenguaje.

A furry became an intern for NASA and got instantly fired after telling someone on their council to suck their dick because this is 2018. pic.twitter.com/XL7jvCKFFj